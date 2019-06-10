2019-06-10T12:03:59+03:00
Общество

Сенатор Сергей Лукин: «Парламентская работа должна быть ответственной, динамичной, ориентированной на эффективную реализацию национальных проектов на территории Воронежской области»

В рамках заседания парламентарий рассказал о работе в сенате и в регионе
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

7 июня член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин

выступил на расширенном заседании региональной Общественной палаты, в рамках которого отчитался о работе в сенате за 2018 год. В своем выступлении парламентарий рассказал о законотворческой деятельности в Совете Федерации, а также о работе в регионе.

Анализируя итоги прошедшего года, Сергей Лукин отметил, что 2018-й запомнился убедительной победой Владимира Путина на выборах Президента России и стартом реализации масштабных национальных проектов по 12 направлениям социально-экономического развития страны на ближайшие годы.

Главными приоритетами работы в отчетном году стали: реализация Послания президента Федеральному Собранию, региональная повестка и подготовка главного финансового документа страны – федерального бюджета на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов, впервые за последние 7 лет принятого с профицитом. По словам сенатора, бюджет был сформирован с учетом финансового обеспечения реализации нацпроектов, разработанных Правительством РФ для решения задач, поставленных в Майском указе Президента России.

«Майским указом главы государства перед нами поставлены очень серьезные стратегические задачи. Главными инструментами для их решения стали национальные проекты. Участие Верхней палаты в законотворческой деятельности было направлено на формирование современной и эффективной правовой базы для их эффективной реализации», – отметил Сергей Лукин.

На данном этапе, по мнению сенатора, необходимо наладить эффективную совместную работу центра и субъектов Федерации, повысить роль регионов в глобальных процессах и обеспечить их для этого необходимыми ресурсами. Как подчеркнул Лукин, задачу по активному участию в контроле за исполнением нацпроектов поставила перед членами совфеда и Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

.

.

Члены Совета Федерации внимательно отслеживают региональную составляющую национальных проектов и ее финансовую обеспеченность. С этой целью в отчетном году стартовал новый формат работы – «открытый диалог» с министром». «В рамках проекта мы детально обсуждаем положение дел в субъектах Федерации и оперативно принимаем необходимые меры. В 2018 г. у нас уже состоялись три таких встречи – с министрами энергетики, здравоохранения и транспорта. Они оказались очень содержательными и эффективными. В 2019 году мы продолжили эту практику», – рассказал сенатор.

Одним из основных направлений своей работы Сергей Лукин назвал работу в регионе, выполнение наказов избирателей. По его мнению, выездные массовые встречи и приемы граждан по личным вопросам на площадках общественных приемных обеспечивают связь с жителями Воронежской области, дают возможность объективно оценить результаты работы законодательных и исполнительных органов власти, понять наиболее острые проблемы избирателей и определить эффективные пути их решения: от оказания конкретной помощи до рассмотрения вопроса на уровне Совета Федерации.

Сенатор убежден, что граждане вправе рассчитывать на то, чтобы к их проблемам, предложениям и просьбам относились с должным вниманием. «Как представитель законодательной власти Воронежской области, я осознаю особую ответственность перед жителями региона. Такие понятия, как открытость, отзывчивость, порядочность и принципиальность должны быть нормой для всех уровней власти», – подчеркнул сенатор.

В завершение доклада парламентарий отметил, что полностью поддерживает инициативу губернатора о ежегодной отчетности членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ от Воронежской области перед региональной Общественной палатой. Лукин также добавил, что в текущем году парламентская работа должна стать еще более ответственной, динамичной, ориентированной на эффективную реализацию национальных проектов на территории Воронежской области, чтобы каждый житель региона увидел положительный результат и почувствовал реальное улучшение качества своей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Андрей Макаревич: Кто отменил выступление «Машины» на Красной площади 12 июня - не знаю. Встретимся на концерте в Москве 29 июня!
Лидер прославленной группы, которая отмечает в эти дни своё 50-летие, дал интервью обозревателю Александру Гамову для сайта kp.ru и Радио "Комсомольская правда"
Мягкий вождь: в Новосибирске детям предложили слепить Сталина из пластилина и пострелять по американцам
В городе прошел праздник, посвященный генералиссимусу. Коммунисты позвали школьников на площадку «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» и провели специфические конкурсы
Новости 24
В Воронежском опорном университете провели массовый хакатон
Сенатор Сергей Лукин: «Парламентская работа должна быть ответственной, динамичной, ориентированной на эффективную реализацию национальных проектов на территории Воронежской области»
16 пожарных тушили возгорание на кухне в Воронеже
Опен-эйр в Зеленом театре собрал около 2000 воронежцев
В Воронеже растет зарплата и число безработных
Сбербанк и платежная система «Мир» создадут интерактивную онлайн-игру для подростков
В райцентрах Воронежской области насмерть сбили двоих пешеходов
Одного из погибших в ночной аварии с "пятеркой" и "ГАЗелью" в Воронеже до сих пор не удалось опознать
Рабочая неделя в Воронеже пройдет с дождями и жуткой жарой
Салют, воздушные шары и классная музыка: Платоновфест собрал в Белом колодце 3700 зрителей
В Воронеже волонтеры просят помощи в поисках 36-летней женщины
В Воронежском зоопарке ответили на жалобы посетителей о плохом состоянии животных
Воронежцы шокированы состоянием животных в местном зоопарке
В Воронежской области мужчину обокрали в магазине
В Воронежской области пропал 27-летний парень со шрамом на лице
В Воронежской области пьяный парень перевернулся на угнанной машине
В Воронеже ищут пропавшую 10 дней назад 23-летнюю блондинку
В Воронеже грузовик сбил пешехода и столкнулся с автомобилем «Некст»
В Воронежской области мужчина отдал мошеннику 30 тысяч рублей, спасая сына
Воронежские волонтеры просят помочь в поисках 59-летнего мужчины
Воронежцев предупредили об аномальной жаре с 9 по 13 июня