2019-06-10T18:24:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области старшеклассник спас трех маленьких девочек, тонувших в реке

Ему помог мужчина, отдыхавший на пляже
Юрий КОЗЛОВ
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Илья Коптев ничего не сказал родителям, о его геройском поступке рассказала спасенная им женщина.Илья Коптев ничего не сказал родителям, о его геройском поступке рассказала спасенная им женщина.Фото: со страницы Сергея Хренова в Фейсбуке.
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Руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Сергей Хренов опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» пост о ЧП в Богучаре.

В воскресенье, 9 июля, в реке Богучарка ниже официального городского пляжа купались три девочки – возраст от 7 до 10 лет. Дно там не гладкое – то мели, то ямы. И течение сильное. Оно-то и вынесло девочек на глубину. Две из них завизжали. За ними кинулась женщина прямо в одежде. Ее течение тоже вынесло на глубину.

И тут в реку кинулся старшеклассник Илья Коптев. Он сумел вытащить женщину, поймавшую одну из девочек, потом спас вторую, и, наконец, с помощью пришедшего на подмогу мужчины и третью.

Женщина с детьми быстро уехали. Илья, вернувшись домой, ничего не сказал. Так бы никто о его геройском поступке и не узнал, если бы другая женщина - очевидец всех этих событий не позвонила в МЧС и не рассказала о том, что случилось. Просила от лица всех матерей сказать парню: СПАСИБО!

Илья учится в школе-лицее № 2 Богучара. В этом году он ее заканчивает. В МЧС обещали представить мужественного выпускника к награде. А отдыхающих предупреждают – не купайтесь в неположенных местах, особенно с маленькими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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