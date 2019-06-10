В Воронеже у пациентов детского хосписа появился сквер-«база космонавтов»

В пятницу, 7 июня, в Воронеже рядом с паллиативным отделением областной детской больницы №2 состоялось открытие сквера-«базы космонавтов». Такое название ему дали те, силами и энергией которых этот масштабный проект удалось воплотить, - супруги крупных бизнесменов города.

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Детский хоспис входит в территорию медучреждения, но в то же время стоит немного обособленно. Благоустраивать его члены Женсовета во главе с супругой экс-губернатора области, а ныне заместителя председателя правительства РФ Татьяной Гордеевой начали в 2016 году.

За три года здесь поменялось многое. Дети, которые не могут по состоянию здоровья покинуть стены хосписа, теперь из окон своих палат видят сад, играющих на детской площадке товарищей, нарисованную на заборе картину. А ребята, которые могут передвигаться (не без помощи взрослых), получили возможность отдохнуть от больничных стен: посмотреть на фонтан, дотянуться до воды (фонтан сделан таким образом, чтобы к нему могли подъехать мамы с инвалидными колясками), поиграть на специально оборудованной для них детской площадке, покачаться на удобных качелях, услышать аромат цветов, потрогать деревья, сорвать яблоко. Для здорового человека эти вещи обыденные, доступные, а для больных детей – возможность почувствовать себя обычными ребятами.

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Этих ребят члены Женсовета называют «детьми-космонавтами». По их словам, детям словно суждено отправиться на другую планету, где время течет иначе и другая сила притяжения. Они смелые, как космонавты, но все еще дети с озорством и живой искоркой в глазах.

- Когда мы впервые приехали в хоспис, тут лежали только огромные камни-валуны, похожие на надгробные камни. А учитывая, что большинству пациентов хосписа никогда не суждено стать взрослыми, мы решили назвать наш проект «Дети-космонавты». Мы хотели, чтобы эти ребята видели, что краски мира все-таки существуют, поэтому пришла идея благоустроить здесь территорию. Причем сквер спроектирован таким образом, что даже зимой из окон дети увидят вечнозеленые деревья, - рассказала член Женсовета Ирина Алименко.

По ее словам, за 3,5 года им удалось собрать на проект из разных источников более 6 млн рублей. Помимо этого бизнесмены, предприятия и обычные люди оказали нематериальную помощь – предоставили материалы, помогли уложить плитку, посадить деревья. Много физического и организаторского труда вложили и сами члены Женсовета.

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- Самое главное, что нам удалось – это удобные дорожки, удобная территория, нам удалось здесь сохранить старый яблоневый сад. Фонтан, о котором нас просили медработники, способствует релаксации, - рассказала координатор проекта Маргарита Салмина. Также она передала больнице от Женсовета сертификат на приобретение инвентаря по уходу за насаждениями.

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В свою очередь главный врач больницы Сергей Авдеев подчеркнул, что без Женсовета этот проект не состоялся бы. Медик искренне поблагодарил каждого, кто помог благоустроить сквер, и отметил, что посещать его могут все пациенты больницы, в том числе их братья, сестры и друзья. Так, в сквере с удовольствием играют два сына Илоны Филимоновой. Старший, 11 -летний Филипп, сейчас проходит в хосписе реабилитацию. Несколько лет назад врачи обнаружили у него дефицит биотинидазы –организм мальчика не усваивает биотин. Из-за этого у ребенка практически пропало зрение и способность ходить. Однако его мама надеется, что импортные медикаменты помогут сыну вновь встать на ноги, а хорошее настроение обеспечит младший брат, родители и та среда и окружающая обстановка, в которой он растет. Для детей это очень важно.