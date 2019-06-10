В Воронежском опорном университете провели массовый хакатон

8 и 9 июня в Воронежском государственном техническом университете проходил хакатон в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (проект АНО «Россия – страна возможностей»). В ходе онлайн–регистрации и тестирования участников при подготовке к региональным этапам Воронежская область заняла третье место по количеству поданных заявок среди всех 40 городов проекта «Цифровой прорыв», уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Поэтому в столице Черноземья мероприятие проводилось на двух площадках. Однако площадка в ВГТУ собрала наибольшее количество конкурсантов.

Хакатон стартовал 8 июня. Участники и эксперты собрались на месте проведения хакатона, где им предстояло работать над проектами последующие 36 часов – на большой площадке формата «опен-спейс», оборудованной всем необходимым. В работе хакатона принимали участие 71 конкурсант и 21 эксперт. Все участники (IT-специалисты, дизайнеры и управленцы в сфере цифровой экономики) были поделены на 16 команд и готовили цифровые решения в важных и значимых для каждого россиянина сферах – «Транспорт и логистика», «ЖКХ и городская среда» и «Образование и наука».

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После напряженной работы на протяжении 36 часов вечером, 9 июня, команды представили свои проекты на суд экспертного жюри. Они оценивали и отбирали самые яркие и конкурентоспособные прототипы цифровых продуктов, которых было по количеству команд - 16. Мультиплатформенное приложение для информирования людей о потенциальных угрозах жизни и здоровью, индивидуальная оценка пригодности городской среды для проживания, геомаркетинговая оценка городской территории для работы малого бизнеса, приложение для создания и поиска событий в городе – вот краткий список того, что за 36 часов разработали участники хакатона в стенах Опорного университета.

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В треке «Образование и наука» дипломы победителей получили 3 команды, в треке «Транспорт и логистика» - 4, а в треке «ЖКХ и городская среда» победителями стали 5 команд. Все они вышли в финал конкурса «Цифровой прорыв». Это значит, что они получили возможность участвовать во всероссийском хакатоне. Он состоится в сентябре в одном из крупных российских городов. Призовой фонд общероссийского хакатона – 10 млн рублей. Помимо этого, победители смогут получить предложения о работе в ведущих компаниях, содействие в запуске собственного технологического бизнеса, а также грант на реализацию проекта от Фонда содействия инновациям. От имени ректора ВГТУ Сергея Колодяжного победителей поприветствовал и вручил дипломы проректор по воспитательной работе Антон Ходунов. Он отметил, что волонтеры, сотрудники, преподаватели и руководство вуза приложили максимум усилий для проведения хакатона на высоком уровне.