Нововоронежская АЭС на «Экограде» представила проект по экологическому воспитанию детей

На тематической выставке проект «Экологическая безопасность Нововоронежской АЭС глазами детей», который ранее победил в международном конкурсе фонда им. Вернадского «Мир и согласие», представили отдел охраны окружающей среды и Совет ветеранов НВ АЭС, воспитанники нововоронежских детских садов №10, 12, их педагоги и родители. На протяжении трех лет во Всемирный день воды персонал отдела охраны окружающей среды и Совета ветеранов НВ АЭС регулярно проводит занятия с дошкольниками в виде деловой игры. Атомщики рассказывают детям о том, как атомная электростанция использует воду, о существующей ихтиофауне в реках Воронежской области, учат их бережному отношению к воде и в целом к природе. После познавательных рассказов детей просят нарисовать рисунки или написать сочинения, лучшие из которых затем издают в книге.

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«Мы решили соединить три поколения атомщиков – ветеранов, работников НВ АЭС и детей, которые захотят в будущем прийти на смену своим родителям. Важно заложить в сознании ребят бережное отношение к окружающему миру. Руководство НВ АЭС понимает, что охрана окружающей среды – одно из приоритетных направлений и уделяет этому большое внимание», - отметила начальник отдел охраны окружающей среды НВ АЭС Ольга Романова.

«Проект действительно по-своему уникальный и уже приносит результаты. Дети учатся ценить окружающий мир, в котором мы все живем», - добавила председатель Совета ветеранов Нововоронежской АЭС Валентина Кудрявцева.

Выставочный стенд Нововронежской АЭС посетили около пятисот человек. Среди них заместитель председателя правительства Воронежской области Артём Верховцев, руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин, представители Управления Росприроднадзора по Воронежской области, отдела водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового водного управления, педагоги и учащиеся образовательных учреждений области. Почетным гостем фестиваля стал заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Ерёмин. Директору НВ АЭС Владимиру Поварову вручили благодарность за активное участие в формировании экологической культуры населения региона.

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Отметим, что областной экологический фестиваль стал итоговым мероприятием Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Воронежской области. «Экоград» традиционно вызывает интерес у жителей региона. Его организаторами выступают правительство Воронежской области и департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. В этом году программа фестиваля была посвящена участию Воронежской области в реализации национального проекта «Экология».

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). АЭС расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора АЭС являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. В 2018 году энергоблок №4 включен в сеть после полномасштабной модернизации. Срок его эксплуатации продлен в целом на 60 лет. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (ВВЭР-1200) введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 начался этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС