2019-06-07T16:23:50+03:00
Общество

Комплексное развитие сельских территорий в Воронежской области поддержат законодательно

В регионе обсудили актуальные вопросы по закреплению и поддержке молодых специалистов на селе
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В Острогожске по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова прошли парламентские слушания на тему: «Кадры и перспектива развития агропромышленного комплекса (АПК) и сельских территорий».

В них приняли участие депутаты регионального парламента, руководители исполнительных органов власти Воронежской области, муниципальных образований региона, представители общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений, агропромышленного комплекса.

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По словам спикера регионального парламента, госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий призвана решить вопрос повышения качества жизни на селе. В ее рамках за шесть лет на развитие сел в стране планируют направить более 2 трлн рублей, подчеркнул Владимир Нетёсов.

Он отметил, что в регионе запланирована реализация инвестиционных проектов, связанных с развитием отрасли переработки. Такие предприятия будут остро нуждаться в специалистах. Поэтому важно создать условия, которые позволят не только сохранить трудоспособное население в сельской местности, но и привлечь высококвалифицированные молодые кадры.

– Сегодня в регионе доступны мировые технологии и техника, ощутимо выросла господдержка отраслей агропромышленного комплекса в виде федеральных и областных субсидий перспективным хозяйствам. Но еще один фактор развития АПК – кадры, вызывает тревогу. На текущий момент явно недостаточно развита профориентация, дополнительное образование рабочим профессиям в школах, обучение в сельскохозяйственных учебных заведениях, закрепление на селе молодых специалистов. А комплексной программы решения этого важного вопроса в современных условиях у нас на сегодня нет, хотя вопрос о молодых кадрах в сельском хозяйстве давно назрел», – сказал председатель Комитета по аграрной политике Воронежской областной Думы Николай Гапоненко.

По его словам, в отрасли региона чувствуется острая нехватка агрономов, инженеров, ветврачей, специалистов массовых профессий, механизаторов, сварщиков, водителей, а при расширении производства это становится главным тормозящим фактором развития.

– Решить эту задачу мы можем только совместно, объединив усилия бизнеса, школ, средних и высших учебных сельскохозяйственных учебных заведений при поддержке органов власти в области и районах, – отметил депутат.

Среди причин, снижающих приток в аграрный сектор молодых специалистов, отмечены отсутствие целевого распределения выпускников, подъемных финансовых средств, невысокая оплата труда, социально-бытовые условия жизни на селе, а также практическая подготовка выпускников учебных заведений, не всегда отвечающая требованиям сегодняшнего развития АПК.

Помимо улучшения социально-бытовых условий на селе, региональные власти считают важным в воспитании ориентированной на сельский труд молодежи сделать шаги по совместному созданию студенческих корпоративных учебных центров в местах консолидации крупных компаний агропромышленного комплекса с обязательным распределением в них обучающихся на период прохождения производственных практик. Тем самым будет решаться проблема практической подготовки в соответствии с современными требованиями.

По результатам парламентских слушаний участники рекомендовали Воронежской областной Думе совместно с исполнительными органами государственной власти подготовить и принять нормативные правовые акты по комплексному развитию сельских территорий и закреплению молодежи на селе.

Региональному правительству рекомендовано создать при департаменте по аграрной политике общественный совет по взаимодействию власти, бизнеса, школ, средних и высших аграрных учебных заведений с целью профориентации, обучения и закрепление молодежи на селе. Необходим механизм стимулирования организаций АПК, обеспечивающих выездные занятия и прохождение практик, а также меры поддержки и продвижения регионального этапа конкурса «Начинающий фермер» как ведущего аграрного профориентационного мероприятия региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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