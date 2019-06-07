«Мы сохраняем традиционные технологии с момента запуска нашего завода»

В аромате свежеиспеченного хлеба есть нечто магическое. Когда хрустящая корочка только надламывается, на волю вырывается теплый уютный запах хлеба… Ну как тут устоять?

Сегодня мы расскажем о компании «ЛИМАК» и покажем изнутри, как работает

один из лидеров пищевой промышленности России. Компания объединяет десять современных предприятий мукомольного, хлебобулочного, макаронного и кондитерского производства, сосредоточенных в Липецкой области.

Вы узнаете, почему собственная мука – это гарант не только качества, но и приятной цены, как роботы помогают трудиться людям, и как в лабораториях следят за безопасностью!

Все начинается с зерна

Белоснежные трубы пронизывают высотное здание Подгоренского мукомольного завода. По ним, словно по артериям живого организма, струится зерно - 800 тонн в сутки - такова общая производительность комплекса. Подгоренский мукомольный завод - одно из крупнейших предприятий подобного рода в России.

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История мукомольного завода, филиала АО «ЛИМАК», началась в 1974 году, когда был введен в эксплуатацию первый заготовительный элеватор. Сегодня это современное предприятие, включающее в себя 4 мельничных секции, на которых производят ржаную муку, хлебопекарную муку из мягкой пшеницы и муку из твердой пшеницы для макаронных изделий.

На предприятии работает более 300 человек: что интересно, многие сотрудники по сложившейся традиции приезжают к комплексу на велосипедах. Местная стоянка заставлена двухколесными транспортными средствами. Но если сами работники не спешат менять устоявшиеся привычки, то руководство предприятия уже давно ратует за технологическе инновации - на площадке используется только современное оборудование и технологии швейцарской фирмы Bühler - мирового лидера отрасли.

- Мы постоянно думаем о развитии. Планируем строительство дополнительных площадей для хранения зерна. Наша мука пользуется спросом, следовательно, нужно наращивать производство, - подчеркнул Алексей Терновских, директор Подгоренского мукомольного завода. - У нас многоступенчатая система контроля качества. Все начинается с заготовительной компании: когда приходит зерно, оно первым делом отправляется на проверку в наши лаборатории. Строгий контроль осуществляется на всех этапах, особенно во время помола.

Вам вряд ли что-либо скажут такие названия, как альвеограф или фаринограф. На самом деле это ультрасовременное лабораторное оборудование, позволяющее контролировать качественные характеристики готовой муки. А свойства поступающего зерна анализируются с помощью автоматических пробоотборников, благодаря чему полностью исключается так называемый «человеческий фактор». На всех этапах производства человека подстраховывает высокоточная машина.

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В качестве аргумента, подтверждающего качество, можно было бы упомянуть о том, что производство сертифицировано в соответствии со схемой сертификации FSSC 22000 для систем безопасности пищевых продуктов. Но есть более весомый аргумент: директор Алексей Терновских, не задумываясь, ответил, что все его родные используют только продукцию компании «ЛИМАК».

- Конечно, мне интересно, что делают другие производители. Нужно следить за этим. Но если речь идет о моей семье, то тут выбор однозначен – только свое. Я уверен в нашем качестве, - пояснил Алексей Николаевич.

В 2018 году был запущен новый бренд «МукаMania» - пшеничная мука сорта «экстра», полностью соответствующая требованиям ГОСТа. Благодаря повышенному содержанию клейковины это идеальный выбор для выпечки. А еще она идеально белая!

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Кто развешивает лапшу?

Фуры с надписью «ЛИМАК» от Подгоренского мукомольного завода разъезжаются по двум направлениям - к партнерам в различные регионы нашей страны и на собственные предприятия холдинга.

Одно из таких предприятий - основанная в 1991 году Макаронная фабрика. Быть может, кто-то еще помнит, как наши бабушки нарезали и высушивали домашнюю лапшу. Представляете ли вы, как все происходит в промышленных масштабах?

Тесто выдавливается через огромные матрицы, а затем изделия отправляются в сушку. В сутки здесь выпускается до 200 тонн макаронных изделий. Производство практически полностью автоматизировано.

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Сегодня в ассортименте фабрики более 20 наименований длиннорезанных и фигурных макаронных изделий. Запущенный в прошлом году бренд PastaMania уже известен не только в России, но и за рубежом. Эти макароны из твердых сортов пшеницы отличает высокое содержание белка – да и просто они вкусные!

Раз уж мы побывали внутри макаронной фабрики, то, конечно же, обязаны раскрыть секрет, каким образом получаются цветные макароны. Красители? Все только натуральное! Для этого используются шпинатные и томатные порошки.

- Если говорить о вкусовых пристрастиях людей, то большинство предпочитает макароны твердых сортов. Например, в Европе практически не производят макаронные изделия из мягкой хлебопекарной муки. Мы также стремимся использовать именно твердые сорта. Вообще я уверена, что макаронами можно питаться хоть ежедневно, например, с говяжьим или куриным мясом, - рассказала Ирина Кузнецова, директор филиала АО «ЛИМАК» Макаронная фабрика.

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Еще одно интересное замечание: как часто вы сталкивались с тем, что, раскрыв упаковку с макаронами, их нужно было куда-либо перекладывать? Или же они попросту рассыпались? В 2018 году «ЛИМАК» установил оборудование для фасовки макарон в упаковку повторного закрытия doy-pack. Это единственная фабрика в России, которая таким образом позаботилась об удобстве потребителя.

Хлеб должен быть в каждом доме

По данным Федеральной службы государственной статистики, в Липецкой области, где 80% рынка хлебобулочных изделий принадлежит АО «ЛИМАК», самая низкая цена на ржаной и ржано-пшеничный хлеб в Центральном Черноземье. Собственное мукомольное производство позволяет регулировать не только качество хлеба, но и его цену. Поэтому в Липецкой области килограмм хлеба из ржаной или из смеси ржаной и пшеничной муки в среднем стоит 36,5 рублей, а в Воронежской и Курской – 40-41 рубль. Самый дорогой хлеб в Тамбовской области – почти 45 рублей за килограмм.

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Хлебозавод №5, также входящий в холдинг «ЛИМАК», был введен в эксплуатацию в 1988 году. Сегодня на предприятии работают три линии по производству формового хлеба, две – по выработке подового хлеба, и одна батонная линия. Благодаря новейшему европейскому оборудованию удается выпускать до 145 тонн хлебобулочной продукции в сутки.

- С появлением новых линий мы начали выпускать по 30 тонн в сутки одного только подового хлеба. К слову, именно нарезка подового хлеба пользуется наибольшей популярностью. И не только в Липецке! Нашу продукцию любят в Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской и Пензенской областях, - поделилась Наталия Болотова, директор филиала АО «ЛИМАК» Хлебозавод №5.

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Труд на хлебозаводе, впрочем, как и на любом другом производстве, нельзя назвать легким. Но с приходом автоматизированных машин многое изменилось: десятки ножей нарезают хлеб в считанные секунды, а за тем, как робот упаковывает хлеб, можно наблюдать часами - настолько четко и красиво работает оборудование.

К слову, на предприятии с 2013 года внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на принципах ХАССП.

При всех технологических новшествах, на хлебозаводе №5 традиционно используются классические рецепты хлебопечения.

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- Мы сохранили традиционную технологию на жидких заквасках – не меняем ее с момента запуска нашего завода. Это позволяет получить подовый хлеб с ярким ароматом и вкусом. На это требуется около пяти часов. При производстве батонов применяется опарный способ, который дает пышное изделие с румяной корочкой. Изготовление батона занимает семь часов, - отмечает Наталия Болотова.

На десерт

Липецкий хлебокомбинат работает с 1934 года. Этот филиал АО «ЛИМАК» может похвастать тем, что является единственным в области производителем заварных хлебов на собственных заквасках и заварках.

Визитной карточкой Липецкого хлебокомбината стала выпечка хлеба на каменном поду. Расстойка теста происходит в специальных формах из виноградной лозы, что дает неповторимый рисунок готового хлеба. Про вкус и аромат хлеба, выпеченного в русской печи, думаю, и говорить ничего не стоит?

Сравнительно недавно на Липецком хлебокомбинате был открыт цех по производству кондитерских изделий: пряников и печенья. А впоследствии прошла реконструкция сухарного цеха – установлена новая автоматизированная линия. Нам удалось ухватить несколько сухарей, только сошедших с конвейера – и со всей ответственностью можем заявить, что не понимаем, как сотрудники такого завода умудряются держать себя в форме. Как устоять перед таким десертом?

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Производство кондитерских изделий – это особое направление. Представьте: на Липецком хлебокомбинате каждый день помимо 22,5 тонн хлебобулочных изделий производится 4,5 тонны сухарей, 3 тонн сушек и 6 тонн пряников.

- Нам есть куда развиваться. Недавно ассортимент кондитерских изделий пополнился пряниками «Дюшес» и «Тутти-фрутти». У нас регулярно проходят новые выпечки. Мы проверяем нашу рецептуру. Чтобы новинка пошла в производство, нужно время: мы должны убедиться, что вкус изделия соответствует нашим ожиданиям. Но каждый год мы стараемся придумать что-то новое, - подчеркнула Надежда Маркарова, директор филиала АО «ЛИМАК» Липецкий хлебокомбинат. – И печенье, и пряники вырабатываются строго по ГОСТу.