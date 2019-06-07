Воронеж стал центром Всероссийского театрального марафона

Как известно, 2019 год президент Владимир Путин объявил Годом театра. Чтобы придать этому событию еще большую содержательность и зрелищность, 18 января с Приморской сцены Мариинского театра по стране зашагал театральный марафон, в который вовлечены актеры, режиссеры, драматурги и все, кто причастен к сценическому искусству. Программу Всероссийского марафона составляют спектакли, мастер-классы, лекции, уличные представления, творческие встречи и многие другие интересные мероприятия.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДЕСАНТ

Жители четырех федеральных округов в рамках марафона уже посмотрели около 150 спектаклей. В Центральном федеральном округе главной площадкой этой акции определен Воронеж. К нам приехали театральные деятели из всех регионов ЦФО. Представители их творческих коллективов прошагали в тематических костюмах по улице Театральной - от Воронежского концертного зала до театра драмы - с афишами своих новых постановок. Участников театрализованного шествия приветствовали губернатор Александр Гусев, заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Алексей Еремин, Народный артист РСФСР Александр Михайлов.

По словам Павла Степанова, театральный марафон придаст провинциальной театральной жизни новый импульс развития:

- Он идет для того, чтобы показать: Россия - театральная страна, и в ней все театры прекрасны, независимо от того, какие они - центральные или губернские, большие или маленькие, драматические или музыкальные.

На сцене драмтеатра, куда переместились все участники и гости, замминистра культуры передал Символ театрального марафона - статуэтку в форме римского амфитеатра с выгравированными гербами всех 85 субъектов России - в руки заместителя полпреда Алексея Еремина. Он зачитал приветственный адрес полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.

Затем Алексей Еремин торжественно вручил Символ марафона губернатору Воронежской области Александру Гусеву.

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«ВОРОНЕЖ - КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ЦФО»

В свою очередь губернатор поприветствовал всех, кто собрался в зрительном зале:

- Для нас большая честь, что Воронеж стал центром мероприятий Всероссийского театрального фестиваля в Центральном федеральном округе. И хочу заверить, что мы с большим удовольствием и большой ответственностью принимаем эту эстафету от наших коллег. Уверен, что творческие коллективы театров Воронежа сделают Год театра в Российской Федерации еще более ярким событием, насыщенным хорошими постановками и премьерами. И, безусловно, хочу пожелать всем театрам регионов ЦФО таких же ярких представлений, ярких постановок и успешных премьер!

К слову, театры Воронежской области в этом году на суд зрителей представят 31 премьеру.

Александр Гусев также обратил внимание собравшихся на то, что в эти дни в Воронеже проходит еще одно важное культурное событие - Платоновский фестиваль искусств.

В завершение торжественной части труппа воронежского драматического театра представила на суд своих коллег постановку по пьесе Чехова «Вишневый сад».

- Я думаю, что коллеги из соседних регионов должны остаться довольны приемом, городом и самим мероприятием. Ну и, безусловно, нашим театром. Для нас это важно. Воронеж - культурная столица Черноземья, уже признанная. В принципе, я считаю, что это даже культурная столица Центрального федерального округа, поскольку Москва - культурная столица России, - сказал глава региона Александр Гусев.