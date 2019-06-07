2019-06-07T19:35:01+03:00
Общество

Руководители региона поздравили воронежцев с Днем социального работника

Сотрудники, оказывающие помощь нуждающимся, отмечают свой праздник 8 июня
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель областной Думы Владимир Нетёсов поздравили социальных работников с их профессиональным праздником.

Они отметили, что такая деятельность предполагает не только формальное обеспечение насущных потребностей подопечных, но и человеческое участие в их жизни, искреннюю заботу, внимание, милосердие. «Большинство соцработников Воронежской области обладает именно такими качествами, – уверены губернатор и спикер облдумы. – Это позволяет сегодня эффективно реализовывать как многие задачи, которые стоят перед системой социальной защиты региона, так и программы, проекты, ориентированные на повышение качества жизни в целом».

Александр Гусев и Владимир Нетёсов подчеркнули, что органы власти области продолжат направлять усилия на создание достойных условий для граждан, которые нуждаются в поддержке государства и общества. В этом важном деле, как и прежде, они рассчитывают на высокую ответственность социальных работников, помощь общественных организаций и неравнодушие волонтеров.

«Главная суть вашего труда – помощь людям. Спасибо всем, кто посвятил себя заботе о других, за самоотдачу и душевную чуткость. Желаем вам крепкого здоровья, личного счастья, сбывающихся надежд и неисчерпаемой доброты!» – говорится в поздравлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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