Выходные в Воронеже: Платоновфест, парад колясок, Королевство

ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

В Воронеже продолжается Платоновфест. В выходные горожане могут посетить уличную инсталляцию "Платонов смотрит на нас" на Советской площади, она бесплатная.

В зале на Кирова, 8 в рамках визуальной программы Платоновского фестиваля искусств работает выставка «Великий Эрьзя». Известный советский скульптор Степан Нефедов учился живописи и рисунку в Италии и Франции, работал в редкой технике прямого высекания, вырезая фигуры из камня без предварительных набросков, покорил всю Европу. Но всегда помнил свои корни - взяв псевдоним по названию мордовской этнической группы, к которой принадлежал. На выставке непередаваемо красивые женские образы. Вход свободный.

Еще две выставки можно увидеть в выставочном зале музея имени Крамского - работы объединения "Круг художников" привез в Воронеж Русский музей.

А на «антресолях» выставочного зала расположились «Гении в мастерских» - закулисье парижской арт-сцены представлено в снимках Мишеля Сима.

100% ВОРОНЕЖ

На 3-м этаже новой очереди Центра Галереи Чижова работает выставка "Мы «100% Воронеж». Это своеобразная фотолетопись спектакля восьмого Платоновского фестиваля «100% Воронеж», неоднозначно воспринятого руководством Воронежской области. Напомним, необычный проект, в котором о своем городе рассказали 100 обычных воронежцев, был номинирован на театральную премию «Золотая Маска»-2019 в категории «Эксперимент».

Как родилась идея выставки. Среди участников постановки было и несколько фотографов. Александр Минаков и Александр Масленников собрали коллекцию моментов с репетиций, показов и гастролей.

- Мы все разные, но оказалось, что у нас одни и те же ценности. Мы смогли сказать то, что думаем, смогли молчать тогда, когда это оказалось нужно. Мы - это жители Воронежа, интересные, прекрасные, замечательные люди. Фотовыставка «Мы 100% Воронеж» - пример интеграции обычных горожан в фестиваль, который в этом году пройдет уже в девятый раз.

Выставку можно посмотреть бесплатно до 16 июня.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПАРАД КОЛЯСОК

8 июня в Воронеже пройдет девятый парад колясок. Смотр оригинальных детских экипажей по уже устоявшейся традиции состоится в парке «Алые паруса», вход с 10 утра.

Жюри выберет по три финалиста в каждой номинации, в этом году свои шедевры можно представить в категориях «Техно-коляска», «Коляска-сказка», «Коляска оригинального жанра», «Турбо» и «Кукольная коляска» для маленьких участниц.

МУЗЕЙ В КИНО: «Удивительный мир Иеронима Босха»

8 июня в 15.00 в кинотеатре "Спартак" фильм из художественного цикла. В 1516 году скончался Иероним Босх - художник, который связал своим творчеством Средневековье и Новое время и так и остался загадкой для искусствоведов. Удивительный «Сад земных наслаждений» и пронзительный «Се человек», самый необычный в истории образ Иоанна Крестителя и триптих «Воз сена» поражают тем, как необычно Босх использовал метафору в живописи. Фильм «Удивительный мир Иеронима Босха» - это послесловие к выставкам художника, которые прошли в голландском городе Хертогенбос и в музее Прадо в Мадриде в 2016 году.

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ТЕАТР В КИНО: «Аудиенция»

9 июня в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из лондонского театра "Гилгуд". На экраны возвращается легендарный спектакль «Аудиенция» с Хелен Миррен в роли Елизаветы II. За исполнение «королевской» роли актриса была награждена премией «Оскар» в 2007 году. Автор пьесы «Аудиенция» - Питер Морган, сценарист фильма «Королева». Режиссером театральной постановки является Стивен Долдри («Билли Эллиот», «Чтец»). На протяжении 60 лет королева Елизавета II проводила в Букингемском дворце серию аудиенций для каждого из девяти премьер-министров Великобритании. Существует негласное правило для обеих сторон о неразглашении подробностей бесед этих встреч. «Аудиенция» нарушает это правило и представляет ряд предполагаемых диалогов между королевой и премьер-министрами, от Черчилля до Кэмерона...

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БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

В Воронеже продолжаются бесплатные «Прогулки с историком». Историк Владимир Размустов поделится захватывающими воспоминаниями, легендами и былями.

8 июня пройдет прогулка «Воронежская крепость. Начало». Когда фактически построили крепость - более 800 или 400 лет? Где она разместилась? Историки спорят до сих пор. Участники экскурсии посетят три потенциальных места ее расположения.

Вы сможете узнать об отцах-основателях города, в том числе о воеводе Сабурове. Кроме того, можно будет узнать неопознанный музейный объект в заповедном Воронеже.

9 июня запланирована экскурсия «Крепость Воронеж. Первые 100 лет».

- Это прогулка по лабиринтам заповедных улиц, о которых не догадывается большинство воронежцев 21 века. Рассказ о временах от постройки крепости в 1586 году до приезда Петра Первого в 1696-м. Что сегодня мы знаем об «украиной на Поле», крепости Воронеж и первых воронежцах? – анонсирует Владимир Размустов.

Воронежцы смогут пройти по тем местам, где стояли деревянные крепостные стены.

Начало экскурсий в 17.00 от сквера «Нобелевских лауреатов» напротив главного корпуса ВГУ. Продолжительность каждой экскурсии - два часа.

КОРОЛЕВСТВО

В воскресенье, 9 июня, в Воронеже пройдет семейный фестиваль «Королевство». Праздник будет приурочен к прошедшему Всемирному дню защиты детей.

В парке «Алые паруса» горожан ждет много игр и активностей, пикник, батуты, фотозоны, дизайн-маркет и бьюти-зона, мастер-классы по керамике, строительству бумажных и песочных замков, а также «круглый стол», на котором выступят эксперты по детским темам.

Начало в 11.00.

ДЛИННАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

«Галерея в «Галерее» открыла бесплатную инсталляцию «Длина горизонта» - между этажами атриумного зала Центра Галереи Чижова разместились работы воронежского художника Егора Астапченко.

Автор представил несколько полотен, специально созданных для этого пространства. По задумке художника, «Длина горизонта» - это бесконечный ландшафт идеального Черноземья, который парит где-то в невесомой среде. Зритель увидит застывшие панорамы в процессе движения по эскалатору, перемещаясь на какой-то момент из привычной среды торгового центра внутрь бескрайних черноземных полей, которые существуют вне времени.

Егор Астапченко занимается проектами, в которых исследует границы восприятия пространства человеком в условиях современной информационной среды.

Инсталляцию можно бесплатно посмотреть в «Галерее в «Галерее» до конца июня - ежедневно с 10.00 до 22.00.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ