2019-06-06T17:48:31+03:00
Общество

Губернатор Александр Гусев: «Нам удалось выстроить действенную систему реагирования на запросы граждан»

В минувшую среду, 5 июня, в правительстве области состоялся семинар-совещание с руководителями общественных приемных губернатора
Татьяна МИСТЮКОВА
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Провел мероприятие глава региона Александр Гусев. Он обсудил с участниками совещания тематику обращений граждан, а также поздравил присутствующих с юбилеем - структуре общественных приемных губернатора Воронежской области в этом году исполняется 10 лет.

- Вы в ежедневном режиме работаете с просьбами, жалобами, предложениями и пожеланиями людей. Многие из вас трудятся практически с первых дней создания общественных приемных. Я понимаю, насколько непростая у вас работа. Общественные приемные должны быть инструментом реальной помощи нашим жителям, максимально открытыми для них. Нам удалось выстроить открытую и действенную систему реагирования на запросы граждан. Мы и дальше будем решать различные насущные вопросы жителей муниципалитетов. Надеюсь, семинар будут для вас полезным, - отметил глава региона.

По его словам, общественные приемные являются эффективным каналом общения власти и населения. За 10 лет в них побывали 127 тыс. граждан, в ходе личных приемов заместители губернатора и руководители структурных подразделений правительства области рассмотрели 45 тыс. обращений, наиболее частыми из которых являются вопросы социальной, экономической и жилищно-коммунальной сфер.

Как отметил руководитель управления по работе с обращениями граждан правительства области Борис Прокопенко, практически не проходит ни одного приема, где бы жителями не поднимались вопросы уличного освещения, состояния дорог, благоустройства, водоснабжения, капремонта объектов социальной и других сфер, которые отражаются на качестве жизни населения. Наиболее актуальные и социально значимые обращения, требующие личного участия губернатора, направляются непосредственно Александру Гусеву. Благодаря этому, например, в Рамонском районе удалось построить сразу три крупных социальных объекта с привлечением бюджетных средств всех уровней – два детских сада на 220 мест каждый и школу на 1100 мест.

В недалеком будущем в общественных приемных губернатора установят систему с возможностью записи информации в режиме реального времени и ее архивирования. Это позволит обеспечить более качественную подготовку и проведение личных приемов.

Также в ходе семинара Александр Гусев вручил ряду представителей общественных приемных областные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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