Воронежцы познакомились с передовыми технологиями утилизации отходов

В нем приняли участие порядка 1,7 тыс. воронежцев. Почетным гостем фестиваля стал заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Алексей Еремин. А открыл фестиваль по поручению губернатора Александра Гусева заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, который зачитал приветственный адрес главы региона.

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- Сегодня в Воронежской области проводится большая работа с целью сохранения и приумножения природных богатств. Но эффективность таких усилий напрямую зависит от осознания каждым членом нашего общества особой значимости внимания к экологии, от активного участия каждого в деле природоохраны и от сплоченности действий органов власти, граждан, бизнеса, - говорилось в приветствии Александра Гусева.

Также Артем Верховцев вручил дипломы лауреатам областной премии правительства в области экологии и природопользования, а руководитель регионального департамента природных ресурсов и экологии Алексей Карякин - почетные грамоты правительства и благодарности губернатора жителям, внесшим значительный личный вклад в дело охраны природы.

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В этом году программа фестиваля была посвящена национальному проекту «Экология». Общественные организации представили свои проекты по раздельному сбору отходов, установке контейнеров для сбора отработанных батареек, экологическому просвещению, мониторингу состояния особо охраняемых природных территорий, мониторингу качества воды. Кроме того, общественники презентовали интерактивную карту пунктов приема вторичного сырья.

Благодаря этому гости фестиваля смогли познакомиться с лучшими технологиями обезвреживания и утилизации отходов, принять участие в эколого-просветительских интерактивных программах, узнать о мероприятиях, направленных на сохранение водных ресурсов, биоразнообразия, охрану лесов.

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Свои выставки представили Воронежский и Хоперский государственные заповедники, Воронежский зоопарк имени А.С. Попова. Одну из самых интересных интерактивных выставок - «Обитатели каменных джунглей» - на «Экоград» привез Государственный дарвиновский музей (г. Москва). Экспозиция представляет собой интерактивный диалог о животных и проблемах, связанных с их проживанием в городах рядом с человеком. Большую образовательную интерактивную программу о сохранении лесов презентовал на фестивале Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова. В выставочной зоне были представлены современные технологии сохранения лесов, лесовосстановления и защиты от пожаров.