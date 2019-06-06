Нововоронежская АЭС: Нововоронеж выиграл 1,5 миллиона рублей в конкурсе атомградов

Нововоронеж (Воронежская область) получил диплом I степени и грант в 1 млн рублей за лучшую ярмарочную экспозицию среди городов расположения АЭС по итогам I Международного форума-фестиваля «Созвездие городов Росэнергоатома». Также Нововоронеж отметили третьим местом и призом в 500 тыс. рублей за лучшую выставку картин и предметов художественного творчества.

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Организаторы фестиваля - АО «Концерн Росэнергоатом» и Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС»).

Мероприятие проходило в Волгодонске (Ростовская область) с 31 мая по 1 июня. Участие в нем приняли более 700 человек из городов расположения атомных электростанций России, а также иностранные делегации из Венгрии, Белоруссии и Абхазии.

На фестивале Нововоронеж представили самые активные предприятия малого и среднего бизнеса: хлебозавод, частная пивоварня, производство по выращиванию микроводорослей и переработке рыбной продукции, компания по ковке и обработке металлов и др. На выставке-ярмарке можно было увидеть эксклюзивные вещи от нововоронежских мастеров народного промысла. Высокую оценку получили творческие номера нововоронежских коллективов – детского хореографического коллектива «Улыбка», образцовой вокальной студии «Домисолька», Народного цирка «Каскад», фольклорного ансамбля Нововоронежской АЭС «Хутор Духовской» и др., которые подготовили музыкальный спектакль «Нововоронеж – город первых».

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«Мы постарались рассказать о Нововоронеже как о красивом, щедром и интересном городе с особой историей. Нововоронеж не зря называют городом первых: многое здесь создавалось впервые в стране. Участие в фестивале принесло отличный результат. Большой вклад в это внесли идеи и старания нововоронежцев, которые не жалели сил и времени при подготовке программы», - отметил глава городского округа город Нововоронеж, председатель Фонда «АТР АЭС» Николай Нетяга.

В рамках фестиваля также прошел форум, где его участники смогли изучить передовой инновационный опыт в вопросах социально-экономического развития территорий расположения АЭС.

В следующем году «Созвездие городов Росэнергоатома» пройдет в Нововоронеже.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 начался этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС