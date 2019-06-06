В работе областного экологического фестиваля «Экоград» приняли участие около 1700 человек

Областной экологический фестиваль стал итоговым мероприятием общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Воронежской области. Организатором фестиваля выступило правительство Воронежской области и департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.

В этот раз программа фестиваля была посвящена участию Воронежской области в реализации национального проекта «Экология». Активное участие в фестивале приняли общественные организации нашего региона: Воронежская региональная общественная организация «Центр экологической политики», добровольческое объединение «Проект ЭкоДвор-Воронеж», АНО «Чистая тропа», сообщество «ЭкоВоронеж», детское экологическое объединение «Родник» МБОУ СОШ № 102 и другие. Они представили проекты по раздельному сбору отходов, установке контейнеров для сбора отработанных элементов питания (батареек), экологическому просвещению, мониторингу состояния особо охраняемых природных территорий, мониторингу качества воды. Также общественными объединениями была представлена интерактивная карта пунктов приема вторичного сырья.

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Почетным гостем фестиваля стал заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Еремин. В рамках торжественной церемонии открытия фестиваля заместитель председателя правительства области Артем Верховцев зачитал приветственное слово главы региона Александра Гусева участникам и гостям фестиваля: «Сегодня в Воронежской области проводится большая работа с целью сохранения и приумножения природных богатств. Но эффективность таких усилий напрямую зависит от осознания каждым членом нашего общества особой значимости внимания к экологии, от активного участия каждого в деле природоохраны и от сплоченности действий органов власти, граждан, бизнеса».

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Артем Верховцев также вручил дипломы лауреатам областной премии правительства в области экологии и природопользования. Руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин вручил почетные грамоты правительства Воронежской области и благодарности губернатора Воронежской области жителям региона, внесшим значительный личный вклад в дело охраны природы.

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В выставочной экспозиции, затрагивающей вопросы сохранения биоразнообразия и развитие экотуризма, были показана работы Воронежского и Хоперского государственных заповедников, Воронежского зоопарка имени А.С. Попова.

Одной из самых интересных интерактивных выставок на областном экологическом фестивале «Экоград» стала выставка «Обитатели каменных джунглей» — это интерактивный диалог о братьях наших меньших – животных и проблемах, связанных с их проживанием в городах рядом с человеком. На богатом естественно-научном материале из фондов Государственного Дарвиновского музея (г. Москва) и авторских фотоработах рассказана история сосуществования в «каменных джунглях» живых организмов.

Большую образовательную и интерактивную программу, связанную с сохранением лесов, представил на фестивале Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова. В выставочной зоне для участников были представлены современные технологии сохранения лесов, лесовосстановления и защиты от пожаров.