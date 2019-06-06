Губернатор встретился с министром обороны Венгрии

В правительстве области во вторник, 4 июня, состоялась встреча губернатора Александра Гусева и министра обороны Венгрии Тибора Бенко. Они обсудили ряд тем, начиная от ухода за венгерскими захоронениями, расположенными на территории Воронежской области, и заканчивая взаимодействием в лечении онкозаболеваний.

Тибор Бенко приехал в Воронежскую область, чтобы отдать дань памяти своим соотечественникам, погибшим здесь во Вторую мировую войну. Александр Гусев отметил, что в регионе бережно относятся к венгерским захоронениям, и поблагодарил министра обороны за такое же отношение к советским воинам, погибшим в Венгрии.

Однако сегодня нас связывает не только это. По словам губернатора, готовится соглашение о сотрудничестве между правительством Воронежской области и министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии. Кроме того, будет развиваться взаимодействие в медицине:

- Нам очень интересен опыт работы с онкологическими больными, который в Венгрии организован. Там очень хорошая система и выявления, и лечения, и сопровождения таких больных. Наши специалисты выезжали в Венгрию, знакомились с их опытом. Сейчас, когда в рамках нацпроектов есть отдельная тема по онкозаболеваниям, я думаю, такое взаимодействие для нас будет очень полезным.

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Также напрямую взаимодействуют воронежские и венгерские вузы. В ходе встречи ректор педагогического университета Сергей Филоненко попросил министра обороны разрешить венгерским военнослужащим посетить в марте следующего года в Воронеже военно-историческую конференцию, посвященную Великой Отечественной войне. Тибор Бенко поддержал идею воронежского историка:

- Погибшие - это наши отцы, и мы должны сохранить о них вечную память. Хотелось бы опознать как можно больше павших солдат, найти их неизвестные захоронения. Были случаи, когда родственники хотели привезти на родину останки венгерских солдат. И мы их в этом поддерживали и поддерживаем. Но в то же время многие считают неприемлемым тревожить останки, и лучше их оставить в том месте, где они погибли. И чтобы успокоить родных и близких, мы везде, где есть возможность, ставим их дедам мемориальные знаки. Важно сохранить и передать память о них будущему поколению, чтобы они передали истории этих людей уже своим детям. В Венгрии считают, что павший солдат - это не противник и не враг.

По его словам, в Венгрии не только чтут память своих сооте- чественников, воевавших во Вторую мировую, но и проявляют заботу о могилах советских солдат.

- В Венгрии более тысячи мемориальных сооружений, памятников, братских могил советских воинов. Люди рассказывают, где они захоронены, приносят им венки. Мы должны найти все захоронения как можно быстрее и достойно их перезахоронить, потому что, может быть, вскоре не останутся в живых те, кто знает, где находятся советские могилы. К слову, за последние годы мы несколько раз перезахоранивали русских воинов. Мы хотим им отдать дань памяти, - заявил венгерский военачальник.

НАША СПРАВКА

В Великую Отечественную войну в Острогожском и Хохольском районах дислоцировалась Вторая венгерская армия численностью 203 тысячи человек, из них в январе 1943 года погибли 140 тысяч. Массовых захоронений венгерских солдат в регионе два. Это братские могилы в селах Болдыревка Острогожского района (8375 останков) и Рудкино Хохольского района (20 298 останков - самое крупное в мире кладбище венгерских военнослужащих).