Чем мы хуже Пугачевой: как воронежским женщинам родить детей из пробирки

Примеру Примадонны, у которой в почтенном возрасте появились в браке с Максимом Галкиным двое очаровательных малышей, могут последовать воронежские женщины. Причем для этого не нужно быть супербогатой. О том, как в нашем регионе проходят процедуры искусственного оплодотворения (ЭКО) и насколько развито суррогатное материнство, рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Воронежской областной клинической больницы № 1 Вера Володина.

«ОДИНОКИМ ВОРОНЕЖСКИМ ЖЕНЩИНАМ МОГУТ ПОМОЧЬ С РЕБЕНКОМ МОСКОВСКИЕ ОТЦЫ»

- В каких случаях парам стоит задуматься о процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)?

- Во-первых, по медицинским показателям. Например, если есть заболевания маточных труб и, понятное дело, когда их совсем удалили, к примеру из-за внематочной беременности (в этом случае ЭКО – вообще единственный выход, так как отсутствует связующий орган между сперматозоидами и яйцеклеткой). Есть также нарушения менструального цикла, заболевания эндокринной системы, проблемы с созреванием яйцеклетки. Кстати, если женщина в возрасте, и она долго и неэффективно лечится, нужно четко поставить себе крайние сроки проведения медицинских процедур. До 30 лет, года бесполезных процедур, а после 30 – и полугода хватит, чтобы понять, что надо попробовать что-то другое.

Однако большой ошибкой является мнение, что дети не появляются в первую очередь из-за женских проблем. Напротив, в последние годы резко увеличилось число случаев мужского бесплодия. До такой степени, что с ним теперь связано до 55 процентов случаев, когда пара не может иметь детей. Так что часто, прежде чем приступить к лечению женщины, мы говорим, что вначале ей стоит убедить мужа сдать на анализ сперму.

- Как быть одиноким воронежским женщинам, можно ли им прибегнуть к помощи искусственных доноров?

- Да, мы регулярно закупаем сперму из специализированных клиник Москвы, там этот вид услуг очень хорошо развит. Воронежские мужчины в этом плане более консервативны. Многим не хочется, чтобы где-то родился их ребенок, а они даже не знали об этом. В Москве перед тем, как стать донором, нужно пройти комплексное медобследование – спермограмму, получить справки от нарколога, невропатолога. Сперма хранится шесть месяцев, потом проводят ее повторный контроль и только после этого используют для ЭКО.

Подобное донорство анонимное, но это не значит, что женщина ничего не сможет узнать о биологическом отце ее будущего ребенка. Ей могут рассказать про его фенотип – то есть, рост, вес, цвет волос, глаз и даже, кем он работает. Кстати, есть правило – донорами, как правило, не берут людей со слишком яркой внешностью, предпочитают, так сказать, среднестатистических россиян.

- Сколько детей максимум может родить женщина с помощью ЭКО? И каков рекорд в Воронежской области?

- Два года назад у нас были и двойни, и тройня, а по стране был случай и рождения шести детей. Но вообще мы не ставим задачу, чтобы с помощью ЭКО рождались два и более ребенка. Матка женщины в принципе создана для вынашивания одного малыша. А когда рождаются двое или трое, это в определенном смысле аномалия, могут возникнуть осложнения при вынашивании и родах. Это совершенно не обязательно, конечно, но в таких случаях всегда особенно тщательно контролируем состояние молодых мам.

Другое дело, когда у женщины появляется один ребенок с помощью ЭКО, а потом она хочет второго. Это реально сделать даже в течение года, и у нас такой случай был. Вот по одному ребенку может появляться на свет много раз, пока у женщины хватит здоровых яйцеклеток.

Вера Володина: "По одному ребенку с помощью процедуры ЭКО можно рожать много раз".Фото: Юрий КОЗЛОВ

«ПРОЦЕДУРЫ ЭКО КОНЧАЮТСЯ РОЖДЕНИЕМ МАЛЫША В ТРЕТИ СЛУЧАЕВ»

- Насколько часто у женщин Воронежской области появляется ребенок после проведения ЭКО?

- Во-первых, надо сказать, что из года в год растет число квот на подобную процедуру. В 2018 их было 688, в 2019-м – 698, а раньше давали и по 400. И женщины достаточно активно ими пользяуются. В 2017 году на свет с помощью ЭКО появились 66 детей, а в 2018-м – уже 157, из них 24 двойни. Надо сказать, что за счет средств ОМС воронежские женщины могут воспользоваться услугами специалистов, делающих ЭКО, и в других регионах. Если учесть и тех, которые пожелали, чтобы малыши появились вне пределов нашей области, то в 2018 году с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения родились 396 детей. А самих процедур делали 1100. То есть, эффективность ЭКО у нас где-то 30 процентов.

- Как мы в этом отношении смотримся по сравнению с Европой?

- Вы, может быть, удивитесь, но у нас с эффективностью даже получше. Если в Европе 28-29 процентов процедур ЭКО заканчиваются рождением ребенка, то у нас в некоторых клиниках доходят до 30-35 процентов.

- Однако все-таки две трети процедур безуспешны…

- Тут хочется обратиться к парам. Ребенка не получится купить как, к примеру, духи. Решившись на ЭКО, вы только выбираете путь, а не гарантируете то, что у вас появится малыш. Тем не менее, если другой возможности нет, этот шанс стать мамой и папой нельзя сбрасывать со счетов.

«НЕ СТОИТ ОТКЛАДЫВАТЬ МАТЕРИНСТВО»

- Насколько реален другой путь – заморозка яйцеклетки?

- Для женщин, желающих сначала получить образование, сделать карьеру – это вполне здравое решение. Тем более если это рекомендуют сделать по определенным медицинским показателям. Скажем, когда во время ЭКО удается получить не один, а несколько жизнеспособных эмбрионов (так происходит примерно в 20 процентах случаев). Если женщина соглашается, мы все их замораживаем. Она платит только за хранение – это, как правило, две-три тысячи рублей в месяц. Решается снова попробовать стать мамой – делаем соответствующие процедуры со здоровым эмбрионом. Другое дело, если женщина без рекомендации врачей по каким-то жизненным соображениям хочет заморозить яйцеклетку. В этом случае придется платить. Приличные деньги, но не заоблачные.

- Какова вероятность стать матерью после подобной заморозки? И могут ли мужчины сделать то же самое со спермой?

- Вероятность рождения ребенки после заморозки здоровой яйцеклетки даже выше, чем при обычном ЭКО – около 40 процентов. Что касается мужчин, то многие представители сильного пола в Воронежской области в последние годы решаются на такой шаг. Причин его, как правило, две. Первая и основная – риск при проведении операций или процедур, которые могут повредить функцию половых органов. Скажем, химиотерапия при онкологических заболеваниях. Вторая – когда у мужчин работа, связанная с длительным отсутствием дома: моряки, люди, трудящиеся вахтовым методом.

- С какого возраста в принципе чаще всего женщины обращаются с просьбой помочь им стать матерями?

- Конечно, много пациенток приходит в связи с заболеваниями, из-за которых не получается родить. Их вероятность увеличивается, чем старше женщина. Уж точно больше 50 процентов тех дам, что к нам обращаются – в возрасте 34-36 лет и старше. Вообще напоминаем женщинам: идеальное время для того, чтобы родить первого ребенка – 20-25 лет, тогда и яйцеклетка будет в оптимальном состоянии, и в целом для здоровья женщины это очень хорошо. Начиная с 25-ти, женские органы, отвечающие за деторождение, стремительно стареют, и факторы риска возрастают. Так же нужно запомнить простую истину – нет безопасных абортов! Проблемы со здоровьем могут появиться даже через три года или даже пять лет после того, как вам удалили плод.