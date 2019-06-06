На выходных в Воронежском опорном университете пройдет 36-часовой хакатон

8 июня в Воронежском государственном техническом университете стартует региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» – флагманского проекта АНО «Россия – страна возможностей», где команды участников поборются за выход в финал.

Этап пройдет в формате 36-часового хакатона, во время которого конкурсанты разработают прототипы цифровых продуктов, направленных на решение острых проблем в различных отраслях. Вместе с Воронежем первую волну хакатонов примут еще четыре города: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Владивосток и Томск. Участникам будет предложено разработать проекты в одной из следующих номинаций: «Образование и наука», «Транспорт и логистика», «ЖКХ и городская среда». Предполагается, что хакатон в ВГТУ соберет около 150 человек, разделенных на команды (планируется участие от 30 до 50 команд). На 36 часов все они разместятся на одной большой площадке формата «опен-спейс» в одном из корпусов ВГТУ, где будут работать над созданием прототипов цифровых продуктов. Соревнование стартует 8 июня в 11.00. Конкурсантам придется трудиться над проектами непрерывно в течение последующих 36 часов. Они будут работать лишь с перерывами на прием пищи, мастер-классы и непродолжительный сон. По окончании работы 9 июня в 17.00 они должны презентовать свои проекты. В зависимости от результатов, у участников появится возможность запустить свой бизнес-проект, получить приглашение работать в одной из ведущих компаний страны, выиграть денежный приз для команды, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, лучшие участники регионального этапа попадут на самый большой хакатон страны, который состоится в сентябре этого года.