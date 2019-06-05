Депутаты облдумы обсудили, как нацпроекты и инициативы на местах помогают развивать физкультуру и спорт в Воронежской области

Участники выездного заседания Комитета Воронежской областной Думы по физической культуре и спорту посетили ряд спортивных объектов, в числе которых Дворец борьбы, который был торжественно открыт в городе 1 марта 2019 года.

Как отметил заместитель председателя Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности, депутат по Богучарскому избирательному округу Александр Пешиков, в здании 1978 года постройки полностью отремонтировали фасад, заменили окна и коммуникации, обустроили тренажерный зал, зал борьбы и аэробной нагрузки. На эти цели было потрачено 28 млн рублей. При этом сам Александр Пешиков, кстати, профессионально занимавшийся греко-римской борьбой, выступил меценатом. Он передал 13 млн рублей на обустройство спортивного объекта.

– Дворец борьбы, в котором сегодня занимаются свыше 150 мальчишек разных возрастов, является ярким примером взаимодействия социально ответственного бизнеса и власти. Совместными усилиями у нас получился спортивный объект, в котором тренеры готовят достойную смену сегодняшним спортсменам, представляющим Россию на европейских и мировых первенствах. И для этого здесь созданы все условия, – подчеркнул Александр Пешиков. – Богучарский район традиционно силен в таких видах спорта, как борьба, футбол, гиревой спорт. За последние 30 лет было воспитано немало мастеров и кандидатов в мастера спорта – и эти традиции мы будем продолжать.

Затем участники совещания осмотрели два спортивных поля – на одном проходила открытая тренировка юношеской команды по футболу, второе пока бездействует, так как нуждается в реконструкции. Кстати, футбол, один из самых популярных видов спорта в районе. Массовое увлечение началось после триумфального выступления местной детской команды в ЮАР в 2010 году. Тогда богучарские мальчишки завоевали серебро неофициального мирового первенства, уступив в финале только команде из Мексики.

Тренеры обратились к депутатскому корпусу и к руководителю регионального департамента физической культуры и спорта Владимиру Кадурину с просьбой помочь с реконструкцией футбольного поля и строительством центра гиревого спорта, который тоже популярен среди местной молодежи.

В ходе совещания принято решение расширить масштаб объекта и создать на базе Богучара Центр тяжелой атлетики, где будут заниматься спортсмены со всего юга Воронежской области. Руководство района в свою очередь обязалось предоставить комфортабельное жилье для тренерской группы.

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Председатель Комитета облдумы по физической культуре и спорту Евгений Хамин предложил департаменту спорта и местным властям представить готовый проект уже к 1 октября, чтобы при рассмотрении законопроекта об областном бюджете, депутаты смогли запланировать необходимое финансирование на строительство Центра тяжелой атлетики.

– Здесь, в Богучарском районе, может быть сформирован не просто комплекс объектов различной направленности, а некий спортивный мини-кластер. Его предназначением будет не только подготовка профессиональных спортсменов, но и вовлечение как можно большего количества молодежи в занятия физической культурой, приобщение их к здоровому образу жизни, – отметил Евгений Хамин.

Парламентарий подчеркнул, что задачей Комитета по физической культуре и спорту является, в том числе изучение подобного опыта в различных районах области и поиск наиболее успешных проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в регионе идет системная работа по созданию современной спортивной инфраструктуры.

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В настоящее время в регионе в систематические занятия физкультурой и спортом вовлечено уже более 950 000 человек, то есть более 44% всех жителей, что выше среднероссийского значения (40,5%).

Чтобы этот показатель и дальше рос, в регионе в рамках национального проекта «Демография» стартовал проект «Спорт – норма жизни». Срок реализации регионального проекта составляет 6 лет (2019–2024 гг.) с общим объемом финансирования 1 млрд 905 млн рублей. В этом году предусмотрено финансирование в объеме почти 605 млн рублей.

– Данные средства будут направлены на улучшение состояния спортивной инфраструктуры в Воронеже и муниципалитетах. В частности, в столице Черноземья будет введен в эксплуатацию Центр гребли на байдарках и каноэ, включающий в себя как спортивные сооружения для развития спорта высших достижений, так и комплекс плоскостных сооружений, доступных для всех граждан. Планируется построить в Воронеже два футбольных поля: одно – на тренировочной базе в Тенистом, другое – в муниципальной спортивной школе олимпийского резерва по футболу. В рамках создания доступной спортивной инфраструктуры намечено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на базе гимназии им. Киселёва. Также за счет внебюджетных средств в регионе в этом году сдадут в эксплуатацию 39 объектов спорта. Объем средств на данные цели оценочно составит порядка 957 млн рублей, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В 13 муниципальных районов в текущем году будет передано оборудование для создания современных площадок для подготовки и сдачи нормативов ГТО, в 2020-2021 годах его получат и остальные муниципальные районы.

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В этом году будет поставлено оборудование для учреждений спортивной подготовки по хоккею, в 2022 году намечено строительство ледовой арены в г. Борисоглебске, а в 2023 году – футбольного манежа в г. Воронеже.

Также запланировано дооборудовать искусственными полями и дополнительной спортивной инфраструктурой стадионы «Чайка» и «Локомотив». В частности, на «Чайке», помимо футбольной зоны, будет создана инфраструктура для развития легкой атлетики, доступной не только спортивным школам, но и всему населению города.