2019-06-05T13:13:52+03:00
Общество

В строительной компании прокомментировали раскопки на старинном воронежском кладбище

В фирме рассказали, что никаких запретов на грядущую застройку нет
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото "Архдозора".Фото "Архдозора".
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В строительной компании прокомментировали ситуацию с участком на Димитрова, 51, где проходят раскопки старого кладбища. Землю площадью 1,2 га фирма приобрела в 2015 году. Сначала выяснилось, что здание "поршневого участка", которое начали было сносить - это церковь Рождества Христова постройки XIX века. Ее безвозмездно передали епархии. Соседний участок, однако, остался в собственности строителей.

- В ноябре 2017 года по заказу нашей компании научно-производственным центром "Древности" были проведены археологические работы, согласно которым установлено, что земельный участок в 1920-1930 гг. использовался в качестве кладбища, которое впоследствии было заброшено. Обращаем внимание на тот исторический факт, что в 1930 году проводились перезахоронения - человеческие останки здесь эксгумировали, но как мы видим сейчас, к этому вопросу в то время отнеслись без должного внимания, так как в земле на этом участке остались фрагменты останков. По итогам государственной историко-культурной экспертизы замечаний не поступило, объектов культурного наследия не выявлено, что, в свою очередь, разрешает осуществлять застройку, - отмечают в фирме.

Как подчеркивают в строительной компании, к работе над проектом приступили не сразу. Решили обратиться к поисковому отряду "Дон" для проведения археологических раскопок.

- На данный момент на участке будущей застройки ведутся работы отряда с целью обнаружения останков бойцов, защищавших город от фашистов в 1941-1943 гг., так как, по некоторым свидетельствам, захоронения проводились именно здесь. В ходе раскопок постепенно находятся и извлекаются разрозненные останки захоронений, которые, по имеющемуся договору с подрядчиком, будут захоронены в установленном порядке.

В строительной компании заключают:

- Мы ответственно подходим к возведению каждого дома и внимательно изучаем место, прежде чем запустить строительные процессы. Принят комплекс необходимых мер: мы позаботились о том, чтобы все найденные человеческие останки на участке были преданы земле подобающим образом. Для этого обратились к профессионалам. Подводя черту, считаем, что всякого рода спекуляции на данную тему морально недопустимы.

Напомним, на археологические работы на месте старинного кладбища обратили внимание общественники из "Архдозора". Александр Никитин, ответственный секретарь "Общества по охране памятников истории и культуры", отметил, что ядро кладбища относится к XVII- XVIII векам. "Тем, кто делал экспертизу попались только поздние захоронения. Однако в данный момент юридического обременения на эту территорию нет. Если только моральное...", - заключил Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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