2019-06-05T10:09:55+03:00
Общество

Нововоронежская АЭС: в Нововоронеже открылся оздоровительный лагерь для детей работников российской и зарубежной атомной отрасли

В городе-спутнике Нововоронежской АЭС – Нововоронеже, на территории профилактория-санатория «Энергетик» состоялось торжественное открытие детского оздоровительного лагеря «Дружба» для детей работников атомной отрасли
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В этом году в дни летних каникул в лагере в шесть заездов смогут отдохнуть более 600 школьников, среди которых будут дети не только работников Госкорпорации «Росатом», но и юные представители других стран присутствия атомных электростанций – Венгрии, Финляндии и др.

«Мы, как социально ориентированное предприятие, понимаем важность заботы о здоровье наших сотрудников и их детей, поэтому мы приложили все усилия для того, чтобы лагерь работал. В стране немного наберется лагерей, которые могут похвастаться такой хорошей инфраструктурой», - отметил председатель профкома Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

Помимо оздоровительной части для ребят подготовили обширную культурно-образовательную программу. С детьми будут работать вожатые, воспитатели и руководители творческих и спортивных кружков. Ключевым событием станет приезд известного венгерского фотохудожника Винце Балинта, который проведет для детей мастер-класс и впоследствии планирует выпустить книгу с получившимися снимками.

«Все заезды будут интересные, каждый по-своему, мы приготовили много сюрпризов. Надеюсь, детям понравится, они хорошо проведут летние каникулы, полноценно отдохнут, найдут новых друзей. В прошлом году мы получили только положительные отзывы», - рассказал и.о. заместителя директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Оздоровительный лагерь «Дружба соответствует всем требуемым нормам и правилам. В новых корпусах расположены комфортабельные комнаты. Установлены игровые площадки, тренажёры, бассейн, столовая, медпункт, специальный шатер для проведения мероприятий. Территория лагеря охраняется круглосуточно.

Напомним, детский оздоровительный лагерь «Дружба» впервые после двадцатилетнего перерыва открылся в 2018 году. За пять потоков в нем отдохнули 503 ребенка.

.

.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 начался этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сенатор Сергей Лукин: Для улучшения делового климата в строительстве необходима синхронизация действий застройщиков и ресурсоснабжающих организаций
Сергей Лукин выступил на парламентских слушаниях на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли», состоявшихся 3 июня в Совете Федерации
Путь к здоровому питанию нам откроет маркировка «Светофор»
Как выбрать полезные и качественные продукты, сколько и что нужно есть, чтобы прожить дольше? «Комсомолка» узнала, какие меры принимают для оздоровления рациона россиян государство, наука, бизнес и что делать каждому из нас
Как отличить коньяк от подделки
Выбрать хороший коньяк отнюдь не легче, чем подобрать вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Мошенники ловко подделывают все подряд, особенно элитные марки. Разбираемся вместе с сомелье, на что в первую очередь обращать внимание, покупая коньяк
На Нововоронежской АЭС прошёл технический тур молодых ученых Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук
31 мая на Нововоронежской АЭС завершился технический тур молодых ученых Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН)
Новости 24
Губернатор Воронежской области завел Instagram
Воронежская область продолжает проваливаться в экологическом рейтинге
Сенатор Сергей Лукин: Для улучшения делового климата в строительстве необходима синхронизация действий застройщиков и ресурсоснабжающих организаций
Попало на видео, как ежик перешел дорогу по правилам в Воронеже
В Воронежской области землекопы наткнулись на 11 снарядов
Чтобы сыграть с немецким виолончелистом, воронежскому оркестру заказывали ноты из Польши
Спектакль с Райкиным и Трибунцевым собрал в Воронеже 3 аншлага
Жители окраины Воронежа пожаловались на транспортны произвол
В Воронеже будут судить афериста, угонявшего автомобили из салонов от имени власти
Воронежским спасателям пришлось вскрывать квартиру из-за спящего ребенка
Воронежской автомобилистке, устроившей ДТП на улице Сакко и Ванцетти, грозит тюрьма
Бывшего руководителя Воронежского заповедника имени Пескова, обвиняют в хищении 3 миллионов
Воронежцы смогут за полцены купить билеты на спектакли Театра драмы
Облдума наградила в честь своего 25-летия «КП-Воронеж»
В Воронеже руководитель УК, не заплативший за воду 5 миллионов рублей, получил условный срок
Воронежцу, получившему травму спины после катания на тюбинге, компенсируют лишь 25 тысяч рублей
Житель Воронежской области из мести похитил у сожительницы музыкальный центр
Воронежец взял телефон у водителя такси и списал деньги с его счета
В Воронеже стая бродячих собак напала на ребенка
Воронежца, убившего двоих кувалдой, посадили на 17 лет
В Воронежской области мужчина заехал в пруд на автомобиле и утонул
Непродуманный дорожный ремонт привел к заторам и аварийным ситуациям под Воронежем
В Воронеже лучшей «бабой Любой» стала баба Зина
Воронежцы могут бесплатно встретиться со звездой комедии «Любовь и голуби»
Воронежские школьники без эксцессов сдали ЕГЭ по географии, литературе и русскому языку
Санитарные врачи отговаривают воронежцев от купания в фонтанах
Воронежцы смогут на электричке добраться до пляжа «Боровое»
Сотрудник воронежского УФСИН развел коллегу-карьериста на 200 тысяч рублей
Из-за сигареты на пожаре в Воронежской области погибли два человека