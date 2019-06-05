Сенатор Сергей Лукин: Для улучшения делового климата в строительстве необходима синхронизация действий застройщиков и ресурсоснабжающих организаций

В своем докладе сенатор заявил о необходимости продолжить оптимизацию процедур в строительстве и подробно остановился на проблемах, тормозящих развитие отрасли. В числе наиболее острых вопросов – технологическое присоединение возводимых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

Отметим, что с 2012 г. улучшение условий предпринимательской деятельности входит в число основных приоритетов экономического развития России. Работа велась, в частности, по таким направлениям, как сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере, установление исчерпывающих перечней процедур, создание условий для перехода на электронную форму предоставления услуг. В настоящее время существенно сократился срок получения разрешения на строительство. Проделана значительная работа по унификации процедур подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Однако актуальных задач по-прежнему немало.

В преддверии парламентских слушаний сенатор от Воронежской области провел серию консультаций с застройщиками региона, и в ходе своего выступления основное внимание уделил проблемам, с которыми сталкиваются строители, переживающие в настоящее время непростой переходный период к проектному финансированию отрасли.

– Мы понимаем, что основа выполнения национального проекта «Жилье и городская среда» – это синхронизация действий застройщиков и ресурсоснабжающих организаций, – подчеркнул Сергей Лукин. – При этом до сих пор остается нерешенным ряд вопросов обеспечения инженерной инфраструктурой участков, предназначенных для жилищного строительства в рамках проектов комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий, несмотря на то, что именно на такие проекты делается ставка при массовом строительстве.

По словам парламентария, одной из основных проблем строительных организаций при подключении объектов капитального строительства к инженерным сетям является стоимость такого подключения.

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- Это вопрос, который фактически монополизировали ресурсоснабжающие организации, - отметил Сергей Лукин. – И если темы водоснабжения и водоотведения могут быть рассмотрены на местном и региональном уровне, то решение ряда значимых проблем в сфере энергоснабжения и газоснабжения относится к компетенции головных компаний, которые территориально расположены в Москве и Санкт-Петербурге, и региональные власти не могут оказать на них никакого влияния.

На плечи застройщика ложатся расходы по строительству как внутриквартальных, так и внеплощадочных сетей. При этом построенные объекты электроснабжения – собственность ПАО МРСК.

Также сенатор подчеркнул, что в связи с переходом отрасли на проектное финансирование возникает дополнительная проблема: банки попросту не будут финансировать прокладку внеплощадочных магистральных сетей, находящихся за пределами выделенных земельных участков под строительство.

Член Совета Федерации положительно оценил предложение АО «ДОМ.РФ», согласно которому предусматривается возможность создания механизма, когда ресурсоснабжающая организация должна обеспечить планируемый земельный участок для комплексного освоения объектами инженерной инфраструктуры, а застройщик - осуществить реализацию проекта комплексного освоения со строительством в том числе внутриквартальных сетей.

Сергей Лукин обратил внимание участников парламентских слушаний на то, что необходимо исключить ситуацию, когда потребитель, по сути, платит дважды: НДС и налог на прибыль заложены как при формировании тарифа в инвестпрограмме, так и при покупке жилья.

В своем выступлении сенатор обратил внимание участников парламентских слушаний на необходимость скорейшего решения вопроса так называемых «бумажных мощностей». В регионах существуют неиспользуемые электрические мощности, зарезервированные потребителями – согласно статистике, их доля составляет 30-40%. При этом они не могут быть предоставлены инвесторам, желающим подключиться к электрическим сетям, а экономических стимулов для отказа от избыточных мощностей у потребителей на сегодняшний день нет. В конце 2018 года данный вопрос был проработан Советом Федерации совместно с Министерством энергетики, однако соответствующее Постановление Правительства до сих пор не опубликовано.

В числе принципиально важных вопросов Сергей Лукин отметил необходимость субсидирования строительства инженерных коммуникаций для застройщиков. Он также напомнил о том, что Минстроем выдвигалось предложение возмещения до 25% затрат, понесенных застройщиком при переселении из ветхого и аварийного жилья, но на сегодняшний день соответствующий законопроект в Государственную Думу так и не внесен.

С высказанными Сергеем Лукиным замечаниями солидарен аудитор Счетной палаты Юрий Росляк. По информации Счетной палаты, в ходе проверок выявляются такие факторы риска, как неопределенность потенциала земельных участков, инженерного обеспечения территории и перспектив снижения высокой стоимости подключения к технологическим сетям. Отдельно Юрий Росляк обозначил проблему неопределенности перспектив финансово-хозяйственной деятельности организации, когда именно предприниматель должен оплатить стоимость всей инженерной инфраструктуры, объектов соцкультбыта на предполагаемой территории, в результате чего цена жилья становится запредельной.

– При этом мы говорим о том, что сегодня жилье должно быть доступно гражданам со средним уровнем дохода, а с государственной поддержкой – и ниже среднего. Эти обременения нужно снимать с бизнеса и брать на уровень государственной власти, если мы хотим добиться соответствующих результатов, – убежден аудитор Счетной палаты.

Отметив, что для решения поставленных задач нужна взаимоувязка всего массива федеральных, ведомственных, региональных нормативно-правовых актов, Сергей Лукин поддержал создание рабочей группы, которая должна выполнить функцию стратегического государственного планирования по данному направлению.

По итогам парламентских слушаний принят проект рекомендаций в адрес Правительства РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, органов государственной власти субъектов Федерации, направленных на дальнейшее формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли.

Ольга Вороновская