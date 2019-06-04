Опыт воронежских строителей растиражируют по всей стране

Вместе с губернатором Александром Гусевым он посмотрел, как устроен один из городских кварталов, побывал на стройке парогазовой установки, домостроительном заводе, банковском сервисном центре, а также провел в правительстве области совещание по нацпроекту «Жилье и городская среда».

СТАНДАРТЫ ВЫДЕРЖАНЫ

Строящийся городской квартал «Троицкий» в Северном микрорайоне (объединит жилой массив «Олимпийский», ЖК «Русский авангард» и ЖК «Россия. Пять столиц») занимает 29 гектаров. По расчетам здесь будут проживать около 16 тысяч человек. Нередко семьи из соседних домов с улицы Шишкова приходят сюда, чтобы отдохнуть после рабочего дня. «Неместные» в «Троицком» могут прогуляться по небольшим аллеям, поесть мороженого, сходить в кафе. А местные жители имеют возможность по вечерам еще и заниматься спортом: у каждого есть ключи от спортивных площадок. Кроме того, в квартале работает детский сад и идет строительство школы на 1101 место.

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Городской квартал Виталию Мутко понравился, он даже спросил у случайных прохожих, как им здесь живется. Оказалось, им все нравится, но не хватает поликлиники. Губернатор рассказал, что скоро в Северном начнут ее строить.

- Микрорайон - на уровне стандартов, которые мы разработали и сейчас начинаем внедрять по всей стране. Нам не нужно жилье просто ради жилья, нам нужна комфортная для человека среда и стандарты. Эти стандарты сегодня в Воронеже, в микрорайоне «Олимпийский», выдержаны, и такие мы закладываем для всей России, - отметил Виталий Мутко.

Затем губернатор и заместитель председателя правительства посетили строительную площадку парогазовой установки Воронежской ТЭЦ-1 мощностью 223 МВт. Она повысит выработку электроэнергии в полтора раза и улучшит теплоснабжение города. А после побывали в индустриальном парке «Масловский» на заводе объемно-блочного домостроения, который производит сборные дома из комнат-блоков. И в завершение осмотрели банковский сервисный центр в Воронеже. Здесь молодые специалисты проводят операции, связанные с покупкой жилья. Виталий Мутко порадовался, что сервисный центр перевели сюда из Москвы. Но в то же время отметил, что большинство сотрудников холосты, и - то ли в шутку, то ли всерьез - попросил поспособствовать их замужеству (женитьбе).

«ВАШ ОПЫТ НАДО СЕРЬЕЗНО ИЗУЧАТЬ»

После перечисленных объектов зампред провел совещание на тему комфортной городской среды. В нем также приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, заместитель генерального директора АО «Дом.РФ» Денис Филиппов и другие.

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В течение получаса «без бумажки» Виталий Мутко делился эмоциями от увиденного, а также охарактеризовал развитие Воронежской области:

- Мы смотрим за январь - март этого года: промышленное производство выросло на 4,8%, безработица составляет чуть более 1%. Неплохо наполняется бюджет. В последние годы область очень серьезно работает в жилищном строительстве. В 2018 году почти 1,7 миллиона квадратных метров введены. Здесь большой вклад вносит индивидуальное жилищное строительство, и, конечно, нам опыт ваш надо серьезно изучать. У вас и обеспеченность жильем на 17% выше средней по России.

Также он отметил, что регион в лидерах по темпам ввода жилья (третье место в РФ после столицы и Московской области), нет проблемы с обманутыми дольщиками, ведется работа по созданию комфортной городской среды.

- Мы только в этом году будем строить 73 объекта по национальным проектам. Из них - шесть школ и 15 детских садов. И мы понимаем, что рассчитывать только на федеральные средства, наверное, было бы неправильно. И к 9,5 миллиарда рублей, которые на эти цели из федерального бюджета направляются, мы еще 7,5 миллиарда добавим своих. У нас соотношение финансирования: 58% - федеральные средства и 42 - региональные. Я считаю, что это правильная позиция правительства области. И мы будем, безусловно, и в последующие годы точно так же поступать, - сказал глава Александр Гусев.

БОЛЕЗНЕННЫЙ ВОПРОС ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

О том, как работает в регионе нацпроект «Жилье и городская среда», рассказал заместитель председателя правительства области Сергей Честикин. В нацпроект входит федеральный проект «Ипотека» (помощь отдельным категориям граждан в выплате кредита). Второй проект называется «Жилье» - предоставление из федерального бюджета субсидий на строительство социальных объектов в рамках комплексной застройки.

Финансирование третьего федерального проекта - «Формирование комфортной городской среды» - в текущем году составляет 825 млн руб. (федеральный бюджет - 743 млн, региональный - 82 млн). На эти деньги благоустроят 161 общественную территорию.

Четвертый федеральный проект - «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Соответствующая федеральная программа закончилась еще в 2017-м, с тех пор переселение граждан ведется за счет областного бюджета. В 2019-м планируется расселить 50 человек.

- На этот год цифра очень небольшая, но в целом за пять лет больше двух миллиардов рублей будет направлено - это почти 40 тысяч квадратных метров. Очень надеюсь, что удастся за счет привлечения наших застройщиков на ту территорию, где мы расселяем аварийные дома, эту цифру если не удвоить, то процентов на 30 увеличить, - пояснил губернатор.

По словам Виталия Мутко, этот вопрос является болезненным для всей страны. Однако есть надежда, что федеральные власти сумеют возобновить финансирование программы по расселению.

- Здесь такой подход привлечения инвесторов - концессия - достаточно взвешенный и правильный и по водоканалу, и по энергетике, по теплосетям, - прокомментировал Виталий Мутко. - Отметил бы и благоустройство, и, конечно, комфортную городскую среду. Здесь уже многое сделано. Довольно давно был в Воронеже. Он производит впечатление города? Это очень важно, - охарактеризовал ситуацию заместитель председателя правительства.

В свою очередь Александр Гусев рассказал, что регион во что бы то ни стало увеличит темпы ввода жилья, но это будет непросто с учетом федеральных нововведений, которые по сути «убьют» небольшие строительные компании:

- Мы получаем больше миллиарда рублей по программе «Жилье и городская среда». Наша задача - не сохранить, а нарастить темпы ввода жилья, и среднегодовая цифра - это почти 10%. Вторая важная задача - комплексность. Не нужно строить отдельно микрорайон, который не будет обеспечен социальной инфраструктурой. Всего за период реализации нацпроектов, за шесть лет, это будет чуть больше 40 детских садиков, порядка 16 школ, четыре поликлиники. Фактически у нас сейчас областная адресная инвестиционная программа - это те деньги, за которые мы строим соцобъекты, - больше 10 миллиардов рублей. А она у нас всегда была пять, в лучшем случае шесть миллиардов, - пояснил губернатор.

Также в этот день Александр Гусев и Виталий Мутко в рамках личной встречи обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе и упомянутый нацпроект «Жилье и городская среда».