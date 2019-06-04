Комфортная городская среда: в Воронеже наградили победителей Всероссийского конкурса

В минувшую пятницу, 31 мая, губернатор Александр Гусев и заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко приняли участие в подведении итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Торжественное мероприятие прошло в Воронежском концертном зале в рамках форума «Зодчество VRN», где собрались архитекторы, чиновники, строители почти из 50 субъектов страны.

Многие из них вышли на сцену, чтобы получить награды за свои проекты по благоустройству и сохранению исторического облика малых городов. В число победителей вошли 80 проектов из 46 регионов (всего на конкурс поступило 330 заявок из 77 субъектов). Это такие города, как Великие Луки, Сызрань, Верхотурье, Таганрог и другие.

Воронежская область принимает активное участие в конкурсе. Например, в список победителей прошлого года попали два проекта от региона, которые сейчас реализуются за счет федерального гранта.

- Два проекта - практически по 100 миллионов рублей, с учетом софинансирования из регионального бюджета, - сейчас реализуются в Калаче и Острогожске, - рассказал Александр Гусев. - Объекты получаются комплексными и очень значимыми для городов. Надеюсь, что мы уже в конце этого года сможем их презентовать. Безусловно, жители оценят и скажут, какой результат получился. Я надеюсь, что он будет очень хорошим, потому что на самом деле там комплексный подход ко всей территории, в том числе и прилегающей.

По словам Виталия Мутко, представленные на конкурс проекты включают в себя не только благоустройство общественных пространств, но и строительство дорог, создание системы «умный» город, совершенствование коммунальной инфраструктуры и многое другое:

- Конкурс, итоги которого мы подводим, - один из главных в стране. Мы по поручению президента России начали заниматься комфортной городской средой и средой обитания и жизни человека. Этот конкурс должен дать толчок развитию самобытности городов, раскрытию их потенциала, поднятию их значимости.

После церемонии награждения Александр Гусев и Виталий Мутко посетили на Советской площади выставку XII архитектурного форума «Зодчество VRN». В этом году он был посвящен регулированию застройки центров городов. Участники также обсудили подходы к городскому управлению, которые положительно сказываются на создании комфортного пространства для жителей.

НАША СПРАВКА

«Зодчество VRN» проводится в Воронеже с 2007 года. Форум является крупнейшим событием в области архитектуры и градостроительства в регионах Центральной России. Ежегодно аудитория мероприятия составляет более трех тысяч человек.

Организаторами выступают правительство Воронежской области, региональный департамент архитектуры и градостроительства. Мероприятие проводится при поддержке Союза архитекторов России.

В конкурсной программе принимают участие практикующие архитекторы и бюро, проектные организации, девелоперские компании, молодые архитекторы и студенты. Ежегодно - более 250 проектов. География смотра-конкурса «Зодчество VRN» на сегодня - более 30 регионов России. Жюри ежегодно возглавляет президент Союза архитекторов России.