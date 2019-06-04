2019-06-04T14:19:02+03:00
Общество

Комфортная городская среда: в Воронеже наградили победителей Всероссийского конкурса

Лучшие проекты, представленные от малых городов, получили финансирование из федерального бюджета.
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 31 мая, губернатор Александр Гусев и заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко приняли участие в подведении итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Торжественное мероприятие прошло в Воронежском концертном зале в рамках форума «Зодчество VRN», где собрались архитекторы, чиновники, строители почти из 50 субъектов страны.

Многие из них вышли на сцену, чтобы получить награды за свои проекты по благоустройству и сохранению исторического облика малых городов. В число победителей вошли 80 проектов из 46 регионов (всего на конкурс поступило 330 заявок из 77 субъектов). Это такие города, как Великие Луки, Сызрань, Верхотурье, Таганрог и другие.

Воронежская область принимает активное участие в конкурсе. Например, в список победителей прошлого года попали два проекта от региона, которые сейчас реализуются за счет федерального гранта.

- Два проекта - практически по 100 миллионов рублей, с учетом софинансирования из регионального бюджета, - сейчас реализуются в Калаче и Острогожске, - рассказал Александр Гусев. - Объекты получаются комплексными и очень значимыми для городов. Надеюсь, что мы уже в конце этого года сможем их презентовать. Безусловно, жители оценят и скажут, какой результат получился. Я надеюсь, что он будет очень хорошим, потому что на самом деле там комплексный подход ко всей территории, в том числе и прилегающей.

По словам Виталия Мутко, представленные на конкурс проекты включают в себя не только благоустройство общественных пространств, но и строительство дорог, создание системы «умный» город, совершенствование коммунальной инфраструктуры и многое другое:

- Конкурс, итоги которого мы подводим, - один из главных в стране. Мы по поручению президента России начали заниматься комфортной городской средой и средой обитания и жизни человека. Этот конкурс должен дать толчок развитию самобытности городов, раскрытию их потенциала, поднятию их значимости.

После церемонии награждения Александр Гусев и Виталий Мутко посетили на Советской площади выставку XII архитектурного форума «Зодчество VRN». В этом году он был посвящен регулированию застройки центров городов. Участники также обсудили подходы к городскому управлению, которые положительно сказываются на создании комфортного пространства для жителей.

НАША СПРАВКА

«Зодчество VRN» проводится в Воронеже с 2007 года. Форум является крупнейшим событием в области архитектуры и градостроительства в регионах Центральной России. Ежегодно аудитория мероприятия составляет более трех тысяч человек.

Организаторами выступают правительство Воронежской области, региональный департамент архитектуры и градостроительства. Мероприятие проводится при поддержке Союза архитекторов России.

В конкурсной программе принимают участие практикующие архитекторы и бюро, проектные организации, девелоперские компании, молодые архитекторы и студенты. Ежегодно - более 250 проектов. География смотра-конкурса «Зодчество VRN» на сегодня - более 30 регионов России. Жюри ежегодно возглавляет президент Союза архитекторов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как отличить коньяк от подделки
Выбрать хороший коньяк отнюдь не легче, чем подобрать вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Мошенники ловко подделывают все подряд, особенно элитные марки. Разбираемся вместе с сомелье, на что в первую очередь обращать внимание, покупая коньяк
На Нововоронежской АЭС прошёл технический тур молодых ученых Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук
31 мая на Нововоронежской АЭС завершился технический тур молодых ученых Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН)
Новости 24
Воронежским спасателям пришлось вскрывать квартиру из-за спящего ребенка
Воронежской автомобилистке, устроившей ДТП на улице Сакко и Ванцетти, грозит тюрьма
Бывшего руководителя Воронежского заповедника имени Пескова, обвиняют в хищении 3 миллионов
Воронежцы смогут за полцены купить билеты на спектакли Театра драмы
Облдума наградила в честь своего 25-летия «КП-Воронеж»
В Воронеже руководитель УК, не заплативший за воду 5 миллионов рублей, получил условный срок
Воронежцу, получившему травму спины после катания на тюбинге, компенсируют лишь 25 тысяч рублей
Житель Воронежской области из мести похитил у сожительницы музыкальный центр
Воронежец взял телефон у водителя такси и списал деньги с его счета
В Воронеже стая бродячих собак напала на ребенка
Воронежца, убившего двоих кувалдой, посадили на 17 лет
В Воронежской области мужчина заехал в пруд на автомобиле и утонул
Непродуманный дорожный ремонт привел к заторам и аварийным ситуациям под Воронежем
В Воронеже лучшей «бабой Любой» стала баба Зина
Воронежцы могут бесплатно встретиться со звездой комедии «Любовь и голуби»
Воронежские школьники без эксцессов сдали ЕГЭ по географии, литературе и русскому языку
Санитарные врачи отговаривают воронежцев от купания в фонтанах
Воронежцы смогут на электричке добраться до пляжа «Боровое»
Сотрудник воронежского УФСИН развел коллегу-карьериста на 200 тысяч рублей
Из-за сигареты на пожаре в Воронежской области погибли два человека