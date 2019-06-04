На Нововоронежской АЭС прошёл технический тур молодых ученых Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук

27 молодых учёных за два дня посетили все энергоблоки Нововоронежской АЭС: от остановленных в конце прошлого века энергоблоков № 1 и 2 до инновационного энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС), сданного в эксплуатацию 27 февраля 2017 года.

Основная цель технического тура – расширить кругозор молодых ученых и повысить квалификационные навыки через знакомство с объектами атомной отрасли.

Программисты, экологи и экономисты ИБРАЭ РАН смогли вживую увидеть всю линейку энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, познакомились с технологией вывода энергоблоков из эксплуатации, узнали о первой в мире модернизации с повторным продлением срока эксплуатации.

«Мероприятия, посвященные расширению научного кругозора молодежи, проводятся в нашем институте постоянно. Лекции ведущих специалистов из разных областей, просмотр научных фильмов, поездки на различные предприятия отрасли. Молодежь ИБРАЭ РАН ездит в разные города и с интересом знакомится с объектами атомной отрасли. В прошлом году мы были в Обнинске, до этого ездили в Сосновый бор, в этом году нам посчастливилось побывать в Нововоронеже. Было очень интересно увидеть и старые модернизированные энергоблоки, и блоки нового поколения «3+». Все, что мы здесь увидели, поможет нам качественнее делать свою работу, лучше понимать физические процессы, которые происходят при работе АЭС», – отметила во время визита председатель совета молодых ученых Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Дарья Каменская.

Напомним, ИБРАЭ РАН является единственным институтом Российской академии наук, специализирующимся в области комплексных исследований проблем безопасности объектов атомной энергетики и промышленности. В Институте сформирован высококвалифицированный творческий коллектив, уникальной особенностью которого является оптимальное сочетание специалистов в области теоретической и экспериментальной физики, ядерной энергетики, биофизики, радиоэкологии, вычислительной математики и информатики. Коллектив Института насчитывает 543 сотрудника. Доля молодых (в возрасте до 39 лет) сотрудников составляет 49% от штатной численности научных подразделений ИБРАЭ РАН; при Институте создан и активно работает Совет молодых ученых и специалистов.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 начался этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС