2019-06-04T14:59:55+03:00
Общество

В 2019 году специалисты Воронежэнерго поймали «энерговоров», укравших 2,7 млн. кВт*ч

К сожалению, к электросетям самовольно подключаются как обычные граждане, так и целые компании
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

За 4 месяца 2019 года специалисты управления учета электроэнергии и сотрудники блока безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» провели более 150 внеплановых проверок. Эксперты выявили более 470 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом свыше 2,7 млн. кВт*ч.

Энерговоры либо самовольно подключаются к электросетям, либо вмешиваются в работу прибора учета электроэнергии. В первом случае потребитель пользуется электричеством нелегально, во втором умышленно занижает объем потребления электроэнергии, чтобы платить меньше.

Большинство нарушителей – физлица: на граждан пришлось 412 «краж» электроэнергии общим объемом более 1,9 млн. кВт*ч. Ущерб электросетевой компании превысил 1,4 млн рублей. Проверки юридических лиц выявили 61 факт бездоговорного энергопотребления объемом порядка 800 тысяч кВт*ч на сумму около 3,27 млн. рублей.

- По всем случаям «энерговоровства» составлены акты, по которым недобросовестным потребителям необходимо возместить ущерб энергоснабжающей организации и сетевому предприятию. С нарушителей, которые не сделают это добровольно, задолженность будет взыскиваться в судебном порядке с возложением всех судебных расходов на виновных лиц, - прокомментировали в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Кроме того, направлены заявления в правоохранительные органы для возбуждения дел об административном правонарушении. Помните: за самовольное подключение к электросетям или безучетное использование электроэнергии помимо возмещения ущерба, также нужно выплатить штраф. Порой он может достигать двухсот тысяч рублей! А в случае причинения крупного ущерба предусмотрена уголовная ответственность - до двух лет лишения свободы.

От «энерговоров» страдают добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета: попытки несанкционированного подключения к электросетям, а также сверхнормативное энергопотребление в обход приборов учета приводят к перепадам напряжения в сети, выходу из строя бытовой техники, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Воронежэнерго призывает жителей Воронежской области бороться с энерговорами. Специалисты филиала оперативно реагируют на все сообщения о случаях хищения электроэнергии, набросов на провода, незаконного подключения электросварочного оборудования, нарушения целостности приборов учета, о подключении к чужим энергообъектам. По каждому обращению сотрудники компании проводят необходимые проверки и устраняют все нарушения в кратчайшие сроки. Это помогает обеспечить соответствующее качество электроэнергии в домах потребителей.

Сообщить о случаях хищения электрической энергии и иных противоправных действиях, угрожающих стабильной работе электросетевого комплекса можно по телефону прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115 (звонок бесплатный). Обращение также можно оставить на сайте компании www.mrsk-1.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как отличить коньяк от подделки
Выбрать хороший коньяк отнюдь не легче, чем подобрать вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Мошенники ловко подделывают все подряд, особенно элитные марки. Разбираемся вместе с сомелье, на что в первую очередь обращать внимание, покупая коньяк
На Нововоронежской АЭС прошёл технический тур молодых ученых Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук
31 мая на Нововоронежской АЭС завершился технический тур молодых ученых Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН)
Новости 24
Воронежским спасателям пришлось вскрывать квартиру из-за спящего ребенка
Воронежской автомобилистке, устроившей ДТП на улице Сакко и Ванцетти, грозит тюрьма
Бывшего руководителя Воронежского заповедника имени Пескова, обвиняют в хищении 3 миллионов
Воронежцы смогут за полцены купить билеты на спектакли Театра драмы
Облдума наградила в честь своего 25-летия «КП-Воронеж»
В Воронеже руководитель УК, не заплативший за воду 5 миллионов рублей, получил условный срок
Воронежцу, получившему травму спины после катания на тюбинге, компенсируют лишь 25 тысяч рублей
Житель Воронежской области из мести похитил у сожительницы музыкальный центр
Воронежец взял телефон у водителя такси и списал деньги с его счета
В Воронеже стая бродячих собак напала на ребенка
Воронежца, убившего двоих кувалдой, посадили на 17 лет
В Воронежской области мужчина заехал в пруд на автомобиле и утонул
Непродуманный дорожный ремонт привел к заторам и аварийным ситуациям под Воронежем
В Воронеже лучшей «бабой Любой» стала баба Зина
Воронежцы могут бесплатно встретиться со звездой комедии «Любовь и голуби»
Воронежские школьники без эксцессов сдали ЕГЭ по географии, литературе и русскому языку
Санитарные врачи отговаривают воронежцев от купания в фонтанах
Воронежцы смогут на электричке добраться до пляжа «Боровое»
Сотрудник воронежского УФСИН развел коллегу-карьериста на 200 тысяч рублей
Из-за сигареты на пожаре в Воронежской области погибли два человека