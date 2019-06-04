В 2019 году специалисты Воронежэнерго поймали «энерговоров», укравших 2,7 млн. кВт*ч

За 4 месяца 2019 года специалисты управления учета электроэнергии и сотрудники блока безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» провели более 150 внеплановых проверок. Эксперты выявили более 470 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом свыше 2,7 млн. кВт*ч.

Энерговоры либо самовольно подключаются к электросетям, либо вмешиваются в работу прибора учета электроэнергии. В первом случае потребитель пользуется электричеством нелегально, во втором умышленно занижает объем потребления электроэнергии, чтобы платить меньше.

Большинство нарушителей – физлица: на граждан пришлось 412 «краж» электроэнергии общим объемом более 1,9 млн. кВт*ч. Ущерб электросетевой компании превысил 1,4 млн рублей. Проверки юридических лиц выявили 61 факт бездоговорного энергопотребления объемом порядка 800 тысяч кВт*ч на сумму около 3,27 млн. рублей.

- По всем случаям «энерговоровства» составлены акты, по которым недобросовестным потребителям необходимо возместить ущерб энергоснабжающей организации и сетевому предприятию. С нарушителей, которые не сделают это добровольно, задолженность будет взыскиваться в судебном порядке с возложением всех судебных расходов на виновных лиц, - прокомментировали в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Кроме того, направлены заявления в правоохранительные органы для возбуждения дел об административном правонарушении. Помните: за самовольное подключение к электросетям или безучетное использование электроэнергии помимо возмещения ущерба, также нужно выплатить штраф. Порой он может достигать двухсот тысяч рублей! А в случае причинения крупного ущерба предусмотрена уголовная ответственность - до двух лет лишения свободы.

От «энерговоров» страдают добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета: попытки несанкционированного подключения к электросетям, а также сверхнормативное энергопотребление в обход приборов учета приводят к перепадам напряжения в сети, выходу из строя бытовой техники, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Воронежэнерго призывает жителей Воронежской области бороться с энерговорами. Специалисты филиала оперативно реагируют на все сообщения о случаях хищения электроэнергии, набросов на провода, незаконного подключения электросварочного оборудования, нарушения целостности приборов учета, о подключении к чужим энергообъектам. По каждому обращению сотрудники компании проводят необходимые проверки и устраняют все нарушения в кратчайшие сроки. Это помогает обеспечить соответствующее качество электроэнергии в домах потребителей.

Сообщить о случаях хищения электрической энергии и иных противоправных действиях, угрожающих стабильной работе электросетевого комплекса можно по телефону прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115 (звонок бесплатный). Обращение также можно оставить на сайте компании www.mrsk-1.ru.