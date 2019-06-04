2019-06-04T12:45:40+03:00
Происшествия

В России запретили радиооблучатель, задавивший женщину в Воронеже

Уведомление об этом за подписью руководителя Росздравнадзора поступило в региональное управление здравоохранения и медцентры [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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После ЧП в Воронежском областном онкодиспансере от использования радиоблучателя отказались на неопределенный срок.После ЧП в Воронежском областном онкодиспансере от использования радиоблучателя отказались на неопределенный срок.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Продолжаются разбирательства по поводу смерти 51-летней женщины утром 22 мая на сеансе лучевой терапии в Воронежском областном онкодиспансере. Там из-за неисправности подъемного механизма на пациентку рухнул радиооблучатель и придавил ее насмерть.

Видимо, в Росздравнадзоре решили подстраховаться и запретили эксплуатацию этого медицинского прибора. Сотрудники ведомства разослали в свои территориальные подразделения, региональные управления здравоохранения и медицинские центры страны соответствующее письмо. Оно подписано руководителем Росздравнадзора Михаила Мурашко. Радиооблучатель «Терагам», таким образом, запрещен для использования с 3 июля. На какой срок, в документе не указано. Скорее всего, на время проведения проверки обстоятельств смерти женщины.

Знакомые погибшей, с которыми связалась «Комсомолка», рассказали известные им подробности ЧП. По их словам, очевидцем ужасной смерти пациентки стал ее муж. Супруг дожидался в коридоре, когда услышал крики из-за двери кабинета. Вбежав в помещение, он увидел, что женщина лежала под придавившем ее аппаратом, истекая кровью. Муж попытался помочь ей, но не смог. Жена умерла у него на глазах. Знакомые переживают за мужчину: у него больное сердце. Наши собеседники утверждают, что после трагедии кнопка подъемного механизма сработала, и прибор смогли поднять.

По словам одной из пациенток, женщина погибла в этом кабинете. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

По словам одной из пациенток, женщина погибла в этом кабинете.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Сразу же после смертельного ЧП специалисты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, чтобы провести экспертизу оборудования. В ведомстве сообщили, что заклинивший прибор - чешский 2006 года выпуска. Сотрудники регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Губернатор Александр Гусев поручил первому заместителю председателя правительства области Владимиру Попову создать и возглавить специальную комиссию с участием общественников. Она займется выяснением причин и обстоятельств произошедшего совместно с правоохранительными органами и комиссией.

В департаменте здравоохранения сообщили, что по их информации техническое обслуживание аппарата проводили регулярно. В ноябре 2018 г. проверка онкодиспансера Верхне-Донским управлением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору нарушений в эксплуатации оборудования не выявила.

Теперь даже лечебных процедур пациентам приходится опасаться. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Теперь даже лечебных процедур пациентам приходится опасаться.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Пока официальные ведомства, по сути, молчат, читатели нашего сайта выдвигают свои соображения:

- У меня муж работал в подобном учреждении начальником отдела медоборудования, сменил еще пару мест... Так вот, везде действует такая схема: своих инженеров по оборудованию больница в штате не содержит, заключает договоры со сторонними организациями на техническое обслуживание, так вот никакого технического обслуживания нет, это фикция, деньги делятся. Все пущено на авось, до поломки. Аппаратура врачами нещадно эксплуатируется себе на карман, «дымится», технологический регламент не соблюдается, ремонт осуществляется не по принципу «сломалось – ремонтируется», а составляются документы на конкурс и он играется 2-3 месяца, и тут снова выигрывают свои за очень завышенные расценки. Коррупция везде. потом головы летят простых работяг, которых обязали подписываться под липовыми актами приема технического обслуживания, - написала Елена.

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Аппарат, который придавил пациентку в воронежском онкодиспансере, утром проверил техник. Об этом рассказал главврач учреждения Иван Мошуров (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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