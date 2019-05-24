Руководители региона поздравили воронежцев с Днем российского предпринимательства
26 мая – День российского предпринимательства
Уважаемые представители бизнес-сообщества!
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Ваш труд сегодня является основой экономики области, а его результаты – важнейшим источником удовлетворения потребностей граждан.
Развивая свои предприятия и добиваясь собственных бизнес-целей, вы обеспечиваете работой сотни тысяч жителей региона. Благодаря вашей активности и ответственности население области получает все более качественные товары и услуги.
Поэтому органы государственной власти региона – всегда на стороне инициативных и добросовестных представителей деловой сферы. Мы стремимся создавать максимально комфортную среду для ведения вашего бизнеса, оказывать вам разностороннюю поддержку и открыто обсуждать имеющиеся проблемы.
Уважаемые предприниматели!
Желаем вам здоровья, оптимизма, надежных партнеров, роста прибылей, успешного воплощения новых бизнес-идей и проектов!
С праздником!
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ИСТОЧНИК KP.RU