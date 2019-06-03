С работой Нововоронежской АЭС ознакомилась делегация московских специалистов в сфере закупок

Нововоронежскую АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) посетила делегация специалистов в сфере закупок из АО «Атомкомплект» и АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС», которые осуществляют поставки оборудования для атомных электростанций.

.

Цель визита - знакомство с рабочим процессом на Нововоронежской АЭС, где представлены все этапы жизненного цикла энергоблоков ВВЭР. На сегодняшний день нововоронежские атомщики накопили большой опыт по продлению сроков эксплуатации энергоблоков, выводу их из эксплуатации, а также пуску энергоблоков нового поколения «3+».

Визит был организован по рекомендации корпоративной миссии организации ОСАРТ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая осуществляла проверку Концерна в 2018 году.

.

Для столичных гостей была подготовлена обширная двухдневная программа. Они посетили смотровую площадку энергоблоков №3, №4, полномасштабный тренажер энергоблока №5, единственный в России Опытно-демонстрационный инженерный центр (ОДИЦ), а также инфраструктурные объекты города атомщиков. Особый интерес у специалистов в сфере закупок вызвали инновационные энергоблоки ВВЭР-1200. Делегации показали машзал энергоблока №6, блочный пункт управления, центральный щит управления.

.

«Мы впервые на вашей площадке. Для повышения эффективности работы специалистам в области закупок было рекомендовано побывать на атомной электростанции, чтобы понять на деле, что из себя представляет АЭС, насколько это сложный механизм, насколько важна здесь безопасность. Это даст им четкое и полное представление об АЭС, поможет в дальнейшей работе», - отметил главный эксперт отдела методологии и организационного обеспечения закупочной деятельности Концерна «Росэнергоатом» Михаил Комиссаров.

.

«Это уникально побывать на таком масштабном предприятии. Мы воочию увидели оборудование, смогли пообщаться с коллегами на профессиональные темы. Восхищены отношением к работе нововоронежских специалистов. С таким интересом люди не часто рассказывают о своей работе, это очень ценно», - рассказала начальник отдела по организации закупок по ЯЭК АО «Атомкомплект» Екатерина Тимошенко.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года и находится на стадии подготовки к опытно-промышленной эксплуатации.

.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС