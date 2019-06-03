Подведены итогиXX Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани»

В адрес организаторов поступило почти 3000 работ из 67 регионов нашей страны. Творческое состояние проходило по пяти номинациям: литература, живопись, эстрадный вокал, хореография и жестовое пение для глухих и слабослышащих детей.

Благотворительный фонд «Дети России», организатор конкурса, предложил юным писателям и художникам две темы для творчества: «Мой сценарий счастья»и «Первый день 3000 года». Яркие самобытные работы конкурсантов, творческие номера стали отличным юбилейным подарком для благотворителей.

«Мы предложили ребятам поделиться своими счастливыми историями и увидели, что детская фантазия способна создать целый мир, полный добра и улыбок. – Поделилась Юлия Нутенко, директор фонда. – Профессиональное жюри фестиваля-конкурса как всегда выбрало самых одаренных юных творцов, вне зависимости от опыта и уровня подготовки. Надеюсь, победа откроет им новые горизонты и поможет раскрыть свои таланты».

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Имена победителей уже опубликованы на сайте фонда «Дети России» (http://www.russiankids.ru/ru/projects/1/winners), в этом же разделе размещена форма заявки на получение диплома участника. Их фонд высылает всем конкурсантам, представившим свои работы.

Церемония награждения победителейВсероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани»пройдет 27 сентября в екатеринбургском ККТ «Космос». В этот же день состоится праздничный концерт, который будет приурочен ко Дню рождения фонда.

В программу концерта войдут самые яркие номера за всю историю конкурса «Алмазные грани». Организаторы надеются, что 20-летие фонда и фестиваля станет одним из самых значимых и запоминающихся творческих событий для зрителей, гостей и участников.