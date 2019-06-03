Воронежский аллерголог-иммунолог: «Логичнее избавляться от берез, чем от тополей»

Тополиный пух вот уже не первую неделю одолевает воронежцев. И, казалось бы, основная волна этого "летнего снега" уже прошла, но все-таки многие улицы и аллеи по-прежнему укрыты "белым одеялом", которое при небольшом ветерке поднимается в воздух. Это создает дискомфорт всем горожанам, но, как уверяют медики, не больше чем яркое солнце. Даже аллергики реагируют не на сам пух, а лишь на вещества, которые он переносит.

Как нам рассказала заведующая отделением клинической иммунологии Воронежского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Нелли Подоскина, у тополя - серебристого или черного - может быть аллергенная пыльца, но она слабая.

- Пыльца березы - намного более серьезный аллерген, который особенно сильно распространяется в сухую солнечную и ветреную погоду. Тополиный пух является просто ее переносчиком, - объясняет врач аллерголог-иммунолог. - Сейчас дополнительно к березе расцвели луговые травы. Это тоже очень серьезный аллерген для Воронежской области. Зацвели они в этом году быстро из-за теплой погоды. Так вот и эта пыльца переносится тополиным пухом. К этому добавляется обычная пыль, все поднимается в воздух и переносится пухом, ухудшая состояние аллергиков.

Для здоровых людей пух не вреден, просто создает дискомфорт:

- Если посмотреть на солнце, то слезятся глаза. Кто-то начинает чихать. Тоже самое и с тополиным пухом. Он обладает раздражающим действием. Поэтому, от него нужно защищаться механическим путем. Маски, может быть, это слишком радикально. Но стоит обязательно надевать очки, чтобы пух не летел в глаза не. Не лишним будет промывать физраствором носовые проходы, чтобы убрать раздражение слизистой. Что касается помещения, куда может залететь пух, то следует чаще делать влажную уборку.

Тополиный пух в Воронеже.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Также по мнению врача, рубка тополей не решит никаких проблем, ведь аллергены все равно останутся.

- Логичнее тогда избавляться от берез! Но это тоже глупо. В период "пыления" тополей поток пациентов никак не меняется. Большое количество пациентов поступает к нам, как только зацветает береза. В этом году из-за ранней весны, поток начался с конца марта. И продолжится он все лето: луговые травы, амброзия, полынь и т.д., - добавляет Нелли Васильевна.

В городском управлении экологии нам пояснили, что, несмотря на эту неприятную особенность пылящих тополей, они остаются лучшими очистителями воздуха от пыли и вредных веществ. Ведь они обладают широкой кроной и большой зеленой массой. Поэтому программу по тотальной вырубке этих деревьев в Воронеже свернули. Удаляют только аварийные и больные деревья. Жители дворов, страдающие от пуха, могут обратиться в управу своего района или напрямую в управление экологии с заявкой на омолаживающую обрезку ветвей. После такой процедуры тополя на несколько лет перестают «пылить». Делают обрезку весной и осенью.

Что касается количества деревьев. В 2017-18-х годах провели инвентаризацию насаждений на 76-ти улицах и 49-ти озелененных территориях общего пользования. Обследовали 56 600 деревьев, из них 6487 "пылящих" тополей. Основные улицы, на которых они растут: Ростовская, 9 Января, Менделеева, Саврасова, Б. Хмельницкого, Ленинградская, Димитрова, Хользунова, пр. Труда.

По итогам проверки специалисты рекомендовали вырубить 7165 деревьев и обрезать 22 000. В 2018-19 годах, исходя из финансовых возможностей, управы районов избавились от 4200 деревьев и обрезали 4530 деревьев, при этом удалили около 1300 тополей и сделали омолаживающую обрезку около 1000 насаждений данной породы.

Тем временем в ГУ МЧС по Воронежской области предупреждают, что в жаркую сухую погоду пух легко может приводить к возгораниям. Он моментально вспыхивает от малейшей искры. К счастью в этом году общего роста числа пожаров после появления пуха на улицах не отмечено. Не зафиксированы также ЧП, причины которых можно связать с "летним снегом". Но дело в том, что такая статистика просто не ведется.