2019-06-01T22:42:28+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «Защита семьи и детства – важный аспект политики государства»

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов встретился с группой школьников накануне их поездки в Москву на главный детский праздник
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фото Воронежской облдумыфото Воронежской облдумы
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Российский детский фонд при поддержке регионального парламента организовал для учащихся из Воронежа и области традиционную поездку в Москву.Всего приглашение в столицу России получили 40 ребят. Это дети социально незащищенных категорий – воспитанники детских домов, дети, проживающие в приемных семьях, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей. Ребят ждет насыщенная программа: экскурсия по Красной площади, поход в Большой театр и прогулка на катере по Москва-реке.

31 мая, накануне поездки в столицу председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, который также возглавляет попечительский совет регионального отделения Российского детского фонда, пригласил школьников на экскурсию в недавно открывшийся историко-туристический центр «Музей Петровские корабли».

В «Казачьем» зале (или «Покоях воеводы»), который оформлен в старомосковском стиле, экскурсантам рассказали историю Воронежа со дня основания до Петровской эпохи. Ребята узнали о том, как создавалась Белгородская засечная черта, как жили и воевали казаки, а также смогли оценить масштаб личности первого воеводы Воронежа Семёна Сабурова.

фото Воронежской облдумы

фото Воронежской облдумы

В «Адмиралтейском» зале, который является центральным в экспозиции, ребята увидели большой макет корабля в разрезе, а на натурном макете Азовской крепости, с помощью технологии видеомэппинга, школьникам была показана картина взятия Азова, первая победа Петра I. Особое место в Адмиралтейском зале занимает панорама Гангутского сражения: здесь посетители в деталях рассмотрели ход морского боя из разрушенной шведской галеры, узнали о быте моряков.

Также школьники увидели предметы разных времен, исторические карты, муляжи и образцы оружия в залах «Кают-компания», «Комната Петра I» и Гроте Легенд.

А в зале «Детская палуба», который оформлен как палуба парусника, школьники смогли постоять за настоящим штурвалом, полазить по вантам, а также посмотреть мультфильмы на морскую тематику.

фото Воронежской облдумы

фото Воронежской облдумы

В ходе 40-минутной экскурсии школьники также узнали, что над созданием музея трудились более ста профессионалов – дизайнеров, художников, плотников, IT-специалистов. В пополнении музейной коллекции приняли участие мастера из 10 городов. Например, кожаные портупеи, подсумки шили в Харькове, одежду – в Белгороде, оружие изготовила в Старом Осколе и Ельце. Якоря, алебарды, пушечные ядра покупали даже за рубежом.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов осмотрел вместе с ребятами экспозицию, а затем пообщался со школьниками. Владимир Нетёсов расспросил детей об их успехах и увлечениях и пожелал им удачной поездки в столицу России, ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

Владимир Нетёсов отметил, что для Воронежской областной Думы и Российского детского фонда уже стало доброй традицией принимать участие в организации подобных познавательных экскурсий в Воронеже с последующей поездкой в столицу России для ребят из детских домов, многодетных, малообеспеченных и приемных семей.

– Воронежскую областную Думу вот уже более 16 лет связывают тесные отношения с региональным отделением Российского детского фонда. Совместно мы реализуем благотворительные и просветительские проекты, – сказал Владимир Нетёсов. – Ребята обязательно должны знать историю своей страны, ее главные символы, понимать основные принципы устройства государства, гордиться своей Родиной. Уверен, что эти два дня станут для ребят настоящим праздником и запомнятся на всю жизнь, а может быть станут отправной точкой в реализации их мечты.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов также подчеркнул, что в последние годы в регионе активно проводится социальная политика, направленная на то, чтобы дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей могли обрести новую семью. В регионе постоянно вводятся новые меры поддержки многодетных семей. А 16 мая депутаты Воронежской областной Думы приняли блок законов в социальной сфере, одним из которых стал документ, разработанный в целях поднятия престижа приемных семей, а также поддержания их материального положения.

– Мы делаем все для того, чтобы в Воронежской области были благоприятные условия для обучения и развития детей. Защита семьи и детства – важный аспект политики государства и, пожалуй, самый большой блок в ряду мер социальной поддержки, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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