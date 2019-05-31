С.Лукин: Развитие массового спорта и создание необходимой для этого инфраструктуры – в числе приоритетных задач государства

В этот день на стадионе царила праздничная атмосфера, на трибунах собрались 1150 болельщиков, пришедших поддержать любимые команды. Чтобы укрепить их позитивный настрой, перед матчем, по традиции, выступили творческие коллективы, порадовав зрителей танцами и песнями.

В ходе торжественной церемонии открытия летнего футбольного сезона, представитель в Совете Федерации от законодательной (представительной) власти Воронежской области Сергей Лукин поздравил с этим событием спортсменов, гостей турнира и местных жителей, подчеркнув, что Придонской уже на протяжении нескольких лет находится в зоне особого внимания депутатского корпуса. Поскольку очень важно, чтобы социальная, спортивная инфраструктура микрорайона развивалась не менее динамично, чем в центре, чтобы Воронеж, действительно, становился городом без окраин. «Спорткомплексы, бассейны, стадионы, объекты соцкультбыта, детские сады, школы должны быть доступны для всех жителей столицы Черноземья. Это неотъемлемое условие формирования комфортной городской среды, – заявил Сергей Лукин. – И создание спортивной инфраструктуры входит в число приоритетных задач государства». Развитие массового спорта и системы подготовки спортивного резерва находятся сейчас, по словам парламентария, в центре внимания общественности, руководства страны и региональных властей. «Воронежская область принимает активное участие в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», который вошёл в нацпроект «Демография», – отметил член верхней палаты парламента. – Основной целью федерального проекта является достижение показателей, обозначенных в Указе Президента РФ «О национальных целях и задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Меры государственной поддержки, предусмотренные в этом проекте, направлены, в частности, на увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Поставленные в Указе главы государства задачи успешно выполняются в нашем регионе. В Воронежской области в систематические занятия физкультурой и спортом вовлечены сейчас уже более 950 000 человек, то есть более 44% всех жителей, что выше среднероссийского показателя (40,5%)».

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Сенатор Сергей Лукин добавил, что срок реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» составляет 6 лет (2019 – 2024 гг.) с общим объемом финансирования 1905,70 млн. рублей. В этом году предусмотрена сумма порядка 605 млн. рублей. Данные средства будут направлены на улучшение состояния спортивной инфраструктуры в городе Воронеж и муниципалитетах.

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Следует отметить, что благодаря инициативе члена Совета Федерации Сергея Лукина, в микрорайоне Придонской активно развивается спортивная инфраструктура: появились прекрасные площадки для занятий физкультурой, многопрофильный бассейн, спорткомплекс, ледовый каток и стадион, на котором ежегодно проходят соревнования городского и областного уровня.

Жительница Придонского Инна Степанова, пришедшая на открытие летнего футбольного сезона, рассказала: «Я родилась, выросла и теперь работаю в этом микрорайоне, где есть всё необходимое, чтобы вести здоровый образ жизни. Двое моих детей с удовольствием занимаются спортом. Восьмилетний сын играет в футбол в составе местной команды. Старшая дочь занимается гимнастикой и плаванием. У нас по-настоящему спортивная семья, и мы с мужем очень довольны, что дети проводят своё свободное время с пользой. Они увлечены тренировками, и для нас важно, что после школы сына и дочь не надо везти в другой район, ведь и стадион, и бассейн находятся совсем рядом. Я также искренне благодарна сенатору Сергею Лукину за то, что дети занимаются в секциях бесплатно».

Тренер молодежной команды «Факел-Воронеж» Геннадий Ремизов отметил на открытии летнего футбольного сезона: «В Придонском великолепный стадион, и болельщиков здесь собралось больше, чем бывает у мастеров 2-й лиги. Прекрасная обстановка, и обе команды показали красивую игру».