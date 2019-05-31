Губернатор предложил Нижнедевицкому району заняться переработкой

В минувшую среду, 29 мая, глава региона посетил Нижнедевицк. Он обсудил с жителями, как району развиваться дальше, а также провел выездное заседание правительства области.

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Открывая совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития Нижнедевицкого района, Александр Гусев отметил:

- В целом ситуация в районе неплохая, но нужно понять, куда дальше развиваться.

Чтобы у присутствующих сложилась полная картина, что же происходит и что нужно менять, слово взял первый заместитель руководителя департамента экономического развития области Игорь Кумицкий. Он рассказал, что за последние годы в районе в 2,2 раза увеличился объем сельхозпродукции, в 1,7 раза выросли доходы на душу населения. В то же самое время 18 тысяч человек (жители района) в общей сложности производят только 1% всей продукции АПК и промышленного сектора от совокупного показателя по области.

По сути, в районе только одно крупное предприятие, которое обеспечивает людей рабочими местами и хорошей зарплатой - больше 40 тысяч рублей. Это ферма по выращиванию свиней «Черкизово». Других подобных сельскохозяйственных и промышленных предприятий в муниципалитете нет. Своего молока в районе очень мало: всего лишь 1,3% от общего областного «бидона» (вдвое меньше, чем десять лет назад).

Интересная картина складывается по демографии. 37% населения - люди старшего трудоспособного возраста. Это самый большой процент среди всех районов области. Средний возраст жителей - 47 лет (по области 42 года). Отсюда высокая смертность, но при этом количество приехавших жить больше, чем убывших (в том числе по естественным причинам). Места здесь особенные, очень красивые: в живописные холмы с обилием зелени, реку Девицу влюбляешься с первого взгляда.

По мнению Игоря Кумицкого, в районе нужно развивать частное фермерство - семейные хозяйства, поработать с предприятиями на предмет выплат зарплат «в белую», вывести из кризиса местный нефтеперерабатывающий завод, признанный банкротом из-за неэффективной работы прошлого собственника.

ОПОРА НА ГОСПРОГРАММУ

Главы сельских поселений, представители общественности могли задать губернатору свои вопросы. Жители поблагодарили Александра Гусева за строительство дорог, но и проблем не стали скрывать.

В частности, спросили, как прошел визит премьер-министра Дмитрия Медведева в Воронежскую область и как в районе будет развиваться сельское хозяйство.

- Премьер-министр в целом остался доволен поездкой. Мы к его приезду специально ничего не готовили, показали те сельские объекты, которые уже работали. В Воронеже с его участием прошло контрольное слушание программы по комплексному развитию сельских территорий. Ожидается, что на ее реализацию за пять лет будет потрачено более одного триллиона рублей. Их получат села, в которых есть предприятия. Деньги выделят на строительство дорог, соцобъектов, - рассказал Александр Гусев.

Кроме того, он напомнил, что новая программа предоставит возможность взять ипотеку под покупку жилья в селах, а врачам, учителям могут компенсировать под нее первоначальный взнос.

- В Нижнедевицком районе достаточно хорошо развито сельское хозяйство в части растениеводства, и мы понимаем, что какого-то стратегического прорыва здесь не достигнем: урожайность и так высокая, все земли обрабатываются, - отметил глава региона.

Поэтому, по мнению губернатора, нужно искать новые сферы:

- На мой взгляд, это сельхозпереработка. У нас существует отдельная программа поддержки на уровне области, и будем искать заинтересованных аграриев - извне или местных - для реализации проектов в этой сфере. Говорить о развитии здесь крупных предприятий, может, и нет смысла. А вот малые предприятия промышленной направленности вполне могут появляться. Но если говорить в целом, то мы рассчитываем, что импульс придаст начало реализации программы комплексного развития сельских территорий. Более предметно ее параметры узнаем уже на днях. Уверяю, что мы активно включимся в ее реализацию. У нас есть все ресурсы, чтобы по максимуму привлечь федеральные средства.

Также губернатор напомнил, на какую поддержку могут рассчитывать малый и средний бизнес:

- Этот комплекс мер известен: от прямого субсидирования до помощи в привлечении заемных средств, использовании нашего залогового фонда, в котором более шести миллиардов рублей. Мы должны обеспечить энергетическую инфраструктуру - достаточно дешевые энергетические присоединения к сетям - и показать перспективность рынков - куда можно заходить. Люди опасаются тратить свои деньги, а мы должны им в этом помочь - доказать перспективность новых направлений.

Завершилось совещание награждением - губернатор вручил местным активистам почетные грамоты и благодарности.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Затем в Нижнедевицке Александр Гусев провел выездное заседание правительства области. Первой об исполнении областного бюджета за прошлый год отчиталась руководитель департамента финансов региона Надежда Сафонова.

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Она рассказала, что впервые за очень много лет казна области была выполнена с профицитом: доходы составили более 113 млрд рублей, расходы - более 102 млрд, профицит - почти 11 млрд. По объему налоговых поступлений наша область одна из лучших в стране за счет атомной станции, Сбербанка, «Газпрома», «Минудобрений», ГК «Продимекс».

Прирост собственных доходов направили на выплату зарплат бюджетникам. Кроме того, в прошлом году выросли на 21% расходы на здравоохранение, увеличили затраты на дорожную сферу, обеспечение жильем детей-сирот, ремонт объектов культуры в селах. Существенно вырос объем господдержки сферы АПК.

- Сейчас перед нами стоит задача повысить зарплату на предприятиях. Я уже об этом говорил - она везде должна быть средней по той отрасли, в которой работает компания, - отметил губернатор.

О деятельности Фонда обязательного медицинского страхования на заседании облправительства отчитался глава этого ведомства Александр Данилов. По его словам, в 2018 году 6 662 пациента обратились за высокотехнологичной медицинской помощью, прошла массовая диспансеризация населения. Губернатор предложил чиновникам от медицины проанализировать, как диспансеризация помогает в выявлении тяжелых заболеваний.

Руководитель департамента по развитию муниципальных образований Василий Тарасенко рассказал, что в регионе кардинально меняется подход к благоустройству населенных пунктов. Его итогом должны стать не только «кирпичи и дороги», но и рост гражданской активности и самосознания. Теперь сами жители будут решать, какие объекты в их селах в первую очередь нуждаются в ремонте. Где-то потребуется их голос, где-то и физическая работа.

В завершение глава Нижнедевицкого района Валентин Копылов рассказал, какую помощь хотели бы получить от региональной власти жители. Это строительство детского сада и ремонт ДК в селе Курбатово, стадиона в Нижнедевицке, ремонт там же детского сада, а также продолжение ремонта дорог.