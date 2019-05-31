Инспекционный аудит подтвердил высокий уровень развития системы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС.

На Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) завершился аудит системы экологического менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Это подтверждение действия выданных в прошлом году сертификатов соответствия требованиям. За 4 дня на соответствие требованиям стандартов проверена деятельность 17 подразделений НВ АЭС. Аудиторская группа ДЭКУЭС (DQS) посетила помещения цехов и отделов, ознакомилась с документацией и провела интервьюирование персонала. Проверена работа по оцениванию экологических рисков и реализации мероприятий по управлению идентифицированными рисками. В прошлом году было отмечено 5 потенциалов для улучшения, в связи с этим на НВ АЭС проведена большая работа, в частности; разработаны матрицы рисков, проработана процедура по улучшению обращения с отходами производства и потребления, проведено обучение ответственных по этому направлению. Также в прошлом году вступила в аудит 4-очередь НВ АЭС (энергоблок №6). Для улучшения процедур проведения аудитов-проверок был разработан новый документ «Порядок проведения аудитов, проверок и дней безопасности». Это положительная практика, которая также подтверждена аудитом.

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«Посмотрели результаты годовой работы предприятия, все рекомендации услышаны, улучшены тенденции развития. Международные нормы постоянно пересматриваются, на систему экологического менеджмента необходимо смотреть шире, сейчас системы адаптируются ближе к качеству, экологии, охране труда. Включён менеджмент рисков, для такого предприятия как АЭС это очень важно», - отметила руководитель группы, международный аудитор ДЭКУЭС Елена Ильина.

Система экологического менеджмента была введена на НВ АЭС в 2009 году. С тех пор стандарты неоднократно изменялись и усовершенствовались. НВ АЭС всегда успешно доказывала своё соответствие всем видам международных и отечественных стандартов.

Справка. ДЭКУЭС (DQS) - транснациональный холдинг, головной офис которого находится во Франкфурте на Майне, является материнской компанией международных предприятий DQS Gruppe. DQS занимается проведением экспертиз всех видов бизнес-процессов и сертификацией систем менеджмента.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 работает в штатном режиме после проведения масштабной модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включён в сеть 1 мая 2019 года.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС