Завершено создание схемы выдачи мощности инновационных энергоблоков Нововоронежской АЭС

Все основные работы по её созданию завершила «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»). Построены три воздушные линии общей протяжённостью 449 км: «Донская- Бутурлиновка», «Донская – Старый Оскол», «Донская - Елецкая». Реконструировано пять действующих ЛЭП, расширены подстанции 500кВ в Белгородской и Липецкой областях. Построен новый центр питания Воронежской области – подстанция 220кВ «Бутурлиновка», проведена модернизация систем и оборудования.

Общая стоимость проекта 19 миллиардов рублей. Установлено самое современное силовое оборудование, многогранные опоры повышенной износоустойчивостина линии электропередач. На подстанции «Бутурлиновка» впервые включён в работу новейший отечественный трансформатор.

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«Теперь мы даём свободные мощности в Воронежскую область, раньше у нас в энергоснабжении нуждались Бутурлиновка и Россошь. Теперь его хватит не только для населения, но и для развития любого производства», – отметил директор филиала ФСК ЕЭС Верхне-Донское предприятие Магистральных электрических сетей Юрий Иванов.

Нововоронежская АЭС обеспечивает электроэнергией Центрально-Чернозёмный регион с населением более 2,3 миллиона человек. С вводом новейших энергоблоков бюджет Воронежской области в 2020 году получит миллиард рублей налогов на имущество.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 работает в штатном режиме после проведениямасштабной модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. 1 мая 2019 года энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС