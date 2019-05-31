2019-05-31T19:26:49+03:00
Общество

Падение лифта в воронежской многоэтажке: кто в ответе за подъемный механизм

В момент ЧП в кабине находилась женщина
Елена ФЕДЯШЕВАЮрий КОЗЛОВ
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На фото - тот самый дом.На фото - тот самый дом.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В четверг, 30 мая, в доме № 131 по улице 9 Января рухнул лифт. В момент ЧП в нем находилась женщина, которая поднималась на 16-ый этаж. К счастью, сработала тормозная система, предусмотренная для экстренных случаев.

- На первый этаж кабина лифта опустилась уже плавно, - уверяют в управляющей компании «ВУК», обслуживающей дом. – Женщина спокойно вышла. На вопрос о том, как себя чувствует, сказала, что нормально.

Тем не менее, инцидент уже второй день обсуждают люди, собравшиеся во дворе. А женщину просят откликнуться, для этого в подъезде многоэтажки даже написали объявление.

В управляющей компании сообщили, что лифт будут обследовать, и неуверенно добавили, что сейчас он закрыт. По информации жильца дома, он, напротив, пока открыт, но никто, естественно, не рискует на нем прокатиться.

«Комсомолка» выяснила, кто должен следить за безопасностью и исправностью подъемных механизмов.

- Владелец лифта, по закону, - управляющая компания, - рассказала нам Лариса Тулинова, председатель общественного совета по вопросам ЖКХ при главе Воронежа. – УК и отвечает за содержание, техническое обслуживание и освидетельствование механизма.

Оплату этих работ жильцы вносят по отдельной строке в квитанции и отдельно платить не обязаны. УК должна иметь договор с организацией, обслуживающей подъемник. В случае возникающих неполадок или подозрений на неисправность лифта, собственники вправе обратиться в УК и потребовать принятия мер.

- Согласно нормативам, срок эксплуатации лифта – 25 лет, - продолжает Лариса Федоровна. – После его истечения УК может пригласить специалистов для обследования лифта и продления срока эксплуатации еще на три года. И так до трех раз. Таким образом, максимально лифт может работать 34 года. Затем его надо менять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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