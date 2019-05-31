2019-05-31T17:48:09+03:00
Общество

Воронежские дети услышат отрывки из «Волшебной книги»

В рамках социального проект радио «КП» и областного центра допобразования ребята с ограниченными возможностями здоровья смогут послушать рассказы об истории родного края
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Радиостанции «Комсомольская правда - Воронеж» вместе с «Региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» второй год подряд проводят для ребят с ограниченными возможностями здоровья социальный проект «Дети читают детям».

Его задачи - расширение читательского кругозора, развитие навыков адекватного восприятия печатной информации, поиск и поддержка талантливых школьников, а также привлечение общественного внимания к потребностям детей с ОВЗ.

В этом году накануне Дня защиты детей финалисты областного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прочитали главы из «Волшебной книги. Воронежской истории в рассказах для детей» писателей Людмилы Шилиной и Юрия Пыльнева.

Отрывки из книги читают: Светлана Михалькова (Каширский район, Запрудская СОШ), Александр Левищев (Воронеж, гимназия №9), Александра Болотова (Воронеж, гимназия №9), Виктория Подхолзина (воронежская школа №92), Виктория Анисимова (Хохольская детская школа искусств, театральное отделение «Лучик»), Дарина Белова (Рамонская СОШ №28), Полина Ремизова (Новоусманская школа №3), Руслан Суровикин (Центр развития творчества детей и юношества «Крылатый»).

СПРАВКА «КП»:

В произведении «Волшебная книга. Воронежская история в рассказах для детей» школьники Аня и Ваня с помощью уникальной книги попадают в различные исторические эпохи, становятся свидетелями происшествий и важных событий в жизни наших предков.

Вместе с ребятами мы попадаем на стоянку первобытного человека, участвуем в Куликовской битве, следим за строительством первого русского флота, помогаем юным партизанам в Великую Отечественную войну. Но между войнами, которые часто бушевали на нашей земле, были и промежутки мирной жизни. Брат с сестрой побывали в старинной русской избе, на уроке в гимназии, покатались на конке, прошлись по веселой ярмарке. А в конце книги авторы предлагают нам заглянуть в будущее, спуститься в Воронежское метро, посетить новые историко-культурные комплексы, восхититься новыми парками, красивой набережной.

Авторы постарались сделать книгу занимательной и в то же время познавательной. История Воронежа от далекой древности до будущего проходит перед нами то в исторических справках, то в приключениях четвероклассников.

Часть первая. Читает Светлана Михалькова.

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Часть вторая. Читает Александр Левищев.

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Часть третья. Читает Александра Болотова.

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Часть четвертая. Читает Виктория Подхолзина.

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Часть пятая. Читает Виктория Анисимова.

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Часть шестая. Читает Дарина Белова.

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Часть седьмая. Читает Полина Ремизова.

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Часть восьмая. Читает Руслан Суровикин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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