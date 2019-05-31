Воронежские дети услышат отрывки из «Волшебной книги»

Радиостанции «Комсомольская правда - Воронеж» вместе с «Региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» второй год подряд проводят для ребят с ограниченными возможностями здоровья социальный проект «Дети читают детям».

Его задачи - расширение читательского кругозора, развитие навыков адекватного восприятия печатной информации, поиск и поддержка талантливых школьников, а также привлечение общественного внимания к потребностям детей с ОВЗ.

В этом году накануне Дня защиты детей финалисты областного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прочитали главы из «Волшебной книги. Воронежской истории в рассказах для детей» писателей Людмилы Шилиной и Юрия Пыльнева.

Отрывки из книги читают: Светлана Михалькова (Каширский район, Запрудская СОШ), Александр Левищев (Воронеж, гимназия №9), Александра Болотова (Воронеж, гимназия №9), Виктория Подхолзина (воронежская школа №92), Виктория Анисимова (Хохольская детская школа искусств, театральное отделение «Лучик»), Дарина Белова (Рамонская СОШ №28), Полина Ремизова (Новоусманская школа №3), Руслан Суровикин (Центр развития творчества детей и юношества «Крылатый»).

СПРАВКА «КП»:

В произведении «Волшебная книга. Воронежская история в рассказах для детей» школьники Аня и Ваня с помощью уникальной книги попадают в различные исторические эпохи, становятся свидетелями происшествий и важных событий в жизни наших предков.

Вместе с ребятами мы попадаем на стоянку первобытного человека, участвуем в Куликовской битве, следим за строительством первого русского флота, помогаем юным партизанам в Великую Отечественную войну. Но между войнами, которые часто бушевали на нашей земле, были и промежутки мирной жизни. Брат с сестрой побывали в старинной русской избе, на уроке в гимназии, покатались на конке, прошлись по веселой ярмарке. А в конце книги авторы предлагают нам заглянуть в будущее, спуститься в Воронежское метро, посетить новые историко-культурные комплексы, восхититься новыми парками, красивой набережной.

Авторы постарались сделать книгу занимательной и в то же время познавательной. История Воронежа от далекой древности до будущего проходит перед нами то в исторических справках, то в приключениях четвероклассников.

Часть первая. Читает Светлана Михалькова. 00:00 00:00

Часть вторая. Читает Александр Левищев. 00:00 00:00

Часть третья. Читает Александра Болотова. 00:00 00:00

Часть четвертая. Читает Виктория Подхолзина. 00:00 00:00

Часть пятая. Читает Виктория Анисимова. 00:00 00:00

Часть шестая. Читает Дарина Белова. 00:00 00:00

Часть седьмая. Читает Полина Ремизова. 00:00 00:00