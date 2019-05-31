Воронежские дети услышат отрывки из «Волшебной книги»
Радиостанции «Комсомольская правда - Воронеж» вместе с «Региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» второй год подряд проводят для ребят с ограниченными возможностями здоровья социальный проект «Дети читают детям».
Его задачи - расширение читательского кругозора, развитие навыков адекватного восприятия печатной информации, поиск и поддержка талантливых школьников, а также привлечение общественного внимания к потребностям детей с ОВЗ.
В этом году накануне Дня защиты детей финалисты областного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прочитали главы из «Волшебной книги. Воронежской истории в рассказах для детей» писателей Людмилы Шилиной и Юрия Пыльнева.
Отрывки из книги читают: Светлана Михалькова (Каширский район, Запрудская СОШ), Александр Левищев (Воронеж, гимназия №9), Александра Болотова (Воронеж, гимназия №9), Виктория Подхолзина (воронежская школа №92), Виктория Анисимова (Хохольская детская школа искусств, театральное отделение «Лучик»), Дарина Белова (Рамонская СОШ №28), Полина Ремизова (Новоусманская школа №3), Руслан Суровикин (Центр развития творчества детей и юношества «Крылатый»).
СПРАВКА «КП»:
В произведении «Волшебная книга. Воронежская история в рассказах для детей» школьники Аня и Ваня с помощью уникальной книги попадают в различные исторические эпохи, становятся свидетелями происшествий и важных событий в жизни наших предков.
Вместе с ребятами мы попадаем на стоянку первобытного человека, участвуем в Куликовской битве, следим за строительством первого русского флота, помогаем юным партизанам в Великую Отечественную войну. Но между войнами, которые часто бушевали на нашей земле, были и промежутки мирной жизни. Брат с сестрой побывали в старинной русской избе, на уроке в гимназии, покатались на конке, прошлись по веселой ярмарке. А в конце книги авторы предлагают нам заглянуть в будущее, спуститься в Воронежское метро, посетить новые историко-культурные комплексы, восхититься новыми парками, красивой набережной.
Авторы постарались сделать книгу занимательной и в то же время познавательной. История Воронежа от далекой древности до будущего проходит перед нами то в исторических справках, то в приключениях четвероклассников.
Часть первая. Читает Светлана Михалькова.
Часть вторая. Читает Александр Левищев.
Часть третья. Читает Александра Болотова.
Часть четвертая. Читает Виктория Подхолзина.
Часть пятая. Читает Виктория Анисимова.
Часть шестая. Читает Дарина Белова.
Часть седьмая. Читает Полина Ремизова.
Часть восьмая. Читает Руслан Суровикин.
ИСТОЧНИК KP.RU