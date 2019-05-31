Выходные в Воронеже: День защиты детей, инклюзивный фестиваль, воздушное шоу Платоновфеста

ФЕСТИВАЛЬ "В КРУГУ ДРУЗЕЙ"

31 мая в городском Дворце культуры пройдет финал инклюзивного фестиваля творчества детей и молодежи «В кругу друзей», который посвящен Дню защиты детей.

Организаторы уже несколько лет подряд создают творческое пространство для ребят с ограниченными возможностями и их здоровых сверстников.

В гала-концерте примут участие хореографические и вокальные коллективы и исполнители города - ансамбли танца «Счастливое детство» и «Славяночка»,

театр песни «Поющие гномики», танцевальные коллективы «Калейдоскоп» и «Вдохновение», шоу-группа «Маленький принц», ансамбль эстрадно-бального танца X’Time, участница телепроектов «Голос» и «Новая звезда» Екатерина Короткова, хореографические ансамбли «Э’ридан» и «Ренессанс», ансамбль национального творчества «Арагви», дуэт «Глеб и Милана», танцевальный коллектив First line, воспитанники школы боевых искусств «Парящий орел», вокальная группа «Друзья», Всего в гала-концерте фестиваля примут участие около 300 детей.

В фойе дворца пройдет интерактивная программа по мультфильму «Моана». Вход свободный.

ДЛИННАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

31 мая «Галерея в «Галерее» откроет новую бесплатную экспозицию. Между этажами атриумного зала Центра Галереи Чижова разместится инсталляция «Длина горизонта» воронежского художника Егора Астапченко.

Автор представит несколько полотен, специально созданных для этого пространства. По задумке художника, «Длина горизонта» - это бесконечный ландшафт идеального Черноземья, который парит где-то в невесомой среде. Зритель увидит застывшие панорамы в процессе движения по эскалатору, перемещаясь на какой-то момент из привычной среды торгового центра внутрь бескрайних черноземных полей, которые существуют вне времени.

Егор Астапченко занимается проектами, в которых исследует границы восприятия пространства человеком в условиях современной информационной среды.

Инсталляцию можно будет бесплатно посмотреть в «Галерее в «Галерее» до конца июня - ежедневно с 10.00 до 22.00.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Насыщенную программу подготовили для воронежцев в День защиты детей. 1 июня в 9 утра в городском дворце культуры откроется Всероссийский фестиваль-конкурс «Зажигаем лето» - 2019, в 10.00 в Центральном парке начнется финальный день фестиваля «Шекспирия» - будет парад костюмов, танцевальный марафон, мастер-классы, концерт, цирковое представление и спектакли. В 11.00 в парке «Алые паруса» стартует праздник «День молока», а в парке зоопарка - праздничная программа «Здравствуй, солнечное лето!», в это же время праздник начнется и в парке «Танаис», и в сквере ДК железнодорожников, и в парке имени Дурова. А в 16.00 начнется большой праздник «Все мы просто дети!» в парке шинников, который закончится вечерней дискотекой.

Большой праздник пройдет 1 июня с 10 до 12 часов в ТЮЗе. В фойе будет работать игротека и танцевальная площадка, пройдут мастер-класс от Воронежского биосферного заповедника имени Пескова и мастер-класс от актеров Воронежского ТЮЗа.

В парке имени Дурова большая программа стартует 2 июня в 18.00 - «Царство - государство маленьких детей» - с выступлением творческих коллективов, конкурсами и играми.

День защиты детей.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

С 1 июня в Воронеже стартует девятый Платоновский фестиваль. Дирекция форума искусств как обычно предусмотрела бесплатную часть для горожан.

В частности, свободный вход будет на шоу "Космос", которое покажут на Адмиралтейке. Это представление с элементами спортивной вертикальной акробатики и трюками на высоте 40 метров от всемирно известной группы Puja! из Испании. В шоу сочетаются театр, живая музыка, цирк и танец. Будет два представления - 1 и 2 июня - в 21.30.

Воронежцы смогут бесплатно сходить и на выставку «Великий Эрьзя», которая будет работать со 2 по 30 июня в зале на Кирова, 8. Это большая экспозиция скульптур «русского Родена» - Степана Эрьзи. Зрители увидят более 40 работ, выполненных из дерева, из собрания Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени мастера.

А на Советской площади все дни работы фестиваля можно будет увидеть инсталляцию московского художника Артема Стефанова «Платонов смотрит на нас». Многослойную пространственную фигуру Артем Стефанов создаст по фотографии Андрея Платонова, «разобрав» портрет на слои, и впишет в городской рельеф, полный перспектив. Именно от перспективы, или точки зрения, зависит, увидит зритель цельную картину или лишь ее составные части.

МУЗЕЙ В КИНО: «Сезанн. Портреты жизни»

1 июня в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут фильм из художественного цикла. Уникальная выставка портретов работы Поля Сезанна - одно из самых обсуждаемых событий художественного мира за последнее время. Более полусотни портретных работ художника из коллекций по всему миру было собрано в единую экспозицию в Париже, а затем в Лондоне и в Вашингтоне. При помощи экспертов и кураторов выставки, а также личной переписки самого художника, режиссёр фильма показывает зрителям не только уникальную выставку, но и жизнь одного из великих постимпрессионистов.

ТЕАТР В КИНО: «Диалоги кармелиток»

2 июня в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из Метрополитен опера. Покажут «Диалоги кармелиток» Пуленка. Это важнейшая экзистенциальная опера ХХ века. Либретто ссылается на одноименную пьесу Жоржа Бернаноса, которая рассказывает о судьбе католических монахинь, осужденных во времена Великой французской революции. Несмотря на внешнюю монументальность (три акта, 12 картин и длинный список действующих лиц), опера носит камерный характер. Героини: будь то Бланш - аристократка, терзаемая приступами панического страха; или старая настоятельница, предсказывающая конец своей обители; или новая игуменья, настраивающая своих подопечных на самопожертвование - каждая в нужный час оказывается один на один с оркестром. Каждая ведет собственный интимный диалог с музыкой, и вокальные партии напоминают не то распеваемую декламацию, не то страстную молитву…

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100% ВОРОНЕЖ

На 3-м этаже новой очереди Центра Галереи Чижова открылась выставка "Мы «100% Воронеж». Это своеобразная фотолетопись спектакля восьмого Платоновского фестиваля «100% Воронеж», неоднозначно воспринятого руководством Воронежской области. Напомним, необычный проект, в котором о своем городе рассказали 100 обычных воронежцев, был номинирован на театральную премию «Золотая Маска»-2019 в категории «Эксперимент».

Как родилась идея выставки. Среди участников постановки было и несколько фотографов. Александр Минаков и Александр Масленников собрали коллекцию моментов с репетиций, показов и гастролей.

- Мы все разные, но оказалось, что у нас одни и те же ценности. Мы смогли сказать то, что думаем, смогли молчать тогда, когда это оказалось нужно. Мы - это жители Воронежа, интересные, прекрасные, замечательные люди. Фотовыставка «Мы 100% Воронеж» - пример интеграции обычных горожан в фестиваль, который в этом году пройдет уже в девятый раз.

Выставку можно посмотреть бесплатно до 16 июня.