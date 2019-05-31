S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Воронеж

S7 Airlines продолжает активно развивать свою сеть межрегиональных рейсов. Вскоре после запуска прямого рейса Воронеж – Санкт-Петербург, авиакомпания объявила о запуске первого в России регулярного рейса из Воронежа в Новосибирск. Как следует из официального сообщения, полёты начнутся уже 1 июня и будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам.

Что касается расписания, то оно у нового рейса очень удобное: вылет из Воронежа в 21.55 и ночной перелет с приземлением в Новосибирске в 06:10 на следующий день. Обратный рейс из аэропорта Толмачево будет осуществляться в 20.20, а в Воронеже самолет приземлится в 21.10 по местному времени. Время в полете составит примерно четыре с половиной часа.

В настоящее время S7 Airlines обладает одним из самых современных парков воздушных судов на российском рынке авиаперевозок. Полёты по маршруту Новосибирск-Воронеж будут проходить на современных и комфортабельных лайнерах Embraer 170, рассчитанных на 78 мест. «Уверен, путешественники оценят комфорт перелета с S7 Airlines и удобные стыковки в аэропорту Толмачёво, которые позволят им продолжать свое путешествие на отдых в страны Юго-Восточной Азии», – отмечает коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

С пересадкой в Новосибирске путешественники из Воронежа могут планировать свой отдых в Бангкоке, Гонконге, Гуанчжоу, Сеуле, Токио и других городах.

Удобные стыковки в аэропорту Толмачёво откроют для путешественников из Воронежа возможность планировать свой отдых в Бангкоке, Гонконге, Гуанчжоу, Сеуле, Токио и других городах.

И еще немного хороших новостей: за перелёт из Воронежа в Новосибирск участники программы лояльности S7 Priority смогут получить от 1700 миль, которые потом можно будет приятно использовать на покупку премиальных билетов или дополнительные услуги.