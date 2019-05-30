2019-05-30T16:05:34+03:00
Общество

«РВК-Воронеж» предлагает объединить усилия по решению проблемы запаха в городе

Генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко принял участие в выездном совещании, которое провел губернатор Воронежской области Александр Гусев на территории Левобережных очистных сооружений
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Проблему устранения источников неприятных запахов в областном центре обсуждали представители администрации города и региона, а также контрольно-надзорных органов: прокуратуры и областного управления Роспотребнадзора.

Александр Гусев назвал возможной причиной возникновения неприятного запаха незаконные сбросы промышленных отходов предприятий в систему канализации.

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В рамках совещания генеральный директор Олег Николаенко предложил объединить усилия в привлечении к ответственности таких нарушителей.

«Водоканал может только зафиксировать факт, но ни задерживать, ни применять штрафные санкции к нарушителям мы не имеем права. Вместе с тем, мы готовы делегировать своих специалистов в комиссию, куда также войдут представители контрольно-надзорных органов и ГИБДД, располагающие соответствующими полномочиями. Мы также открыты для диалога с промышленными предприятиями левобережья, можем помочь с методиками и технологиями оборудования локальных очистных сооружений, позволяющих в несколько раз снизить содержание вредных веществ в промышленных стоках», - заявил Олег Николаенко.

Кроме того, высококвалифицированные специалисты «РВК-Воронеж» войдут в состав экспертной группы, которая в круглосуточном режиме с завтрашнего дня будет проводить мониторинг системы очистки сточных вод на территории Левобережных очистных сооружений. Экспертная группа оценит технологию на всех этапах и в случае выявления несоответствий установленным в законодательстве регламентам в кратчайшие сроки представит технические решения по их устранению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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