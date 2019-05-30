Сергей Лукин: «В федеральном бюджете предусмотрены средства для поддержки регионального телевидения»

В рамках «Правительственного часа» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков проинформировал парламентариев о реализации поэтапного перехода на цифровое телевизионное вещание в России. Глава ведомства сообщил, что в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» создана эфирная телевизионная сеть, состоящая из 5040 объектов связи. Возможность принимать двадцать телеканалов в хорошем качестве будет предоставлена 98,5% населения.

Константин Носков отметил, что переход от аналогового вещания к цифровому проходит в несколько этапов. В регионах ведётся активная информационно-разъяснительная кампания, действуют «горячие линии», организовано волонтерское движение для оказания консультативной и технической помощи гражданам, осуществляется ежедневный мониторинг наличия в торговых сетях необходимого оборудования и розничных цен на него. В настоящее время 50 миллионов россиян из 28 регионов уже перешли к цифровому вещанию.

При этом для людей, проживающих вне зоны эфирного цифрового покрытия, действует льготное предложение от федеральных операторов спутникового телевидения. Также в бюджетах субъектов РФ предусмотрены средства на адресную поддержку социально незащищенных категорий граждан.

Министр сообщил, что на заседании Российского организационного комитета «Победа» было решено, что все ветераны бесплатно получат цифровые приставки или комплекты спутникового телевидения в инициативном порядке со стороны местных и региональных властей.

Глава ведомства добавил, что в рамках третьего этапа на новую систему предстоит перейти ещё 36 регионам, жителями которых закуплено 400 тысяч приставок и 250 тысяч телевизоров. Товарные запасы на складах составляют 800 тысяч приставок, и 25 тысяч волонтёров готовы помочь установить их всем нуждающимся в технической консультации.

Сенатор Сергей Лукин подчеркнул в своём комментарии, что в процессе цифровой трансформации активно задействованы не только федеральные, но и региональные телеканалы. Вопрос отключения аналогового телевещания вызвал в верхней палате большой резонанс. Парламентарий напомнил: «В Совете Федерации не раз высказывались опасения, связанные с тем, что местные телеканалы могут прекратить свою работу, поскольку не вошли в цифровые мультиплексы. Чтобы избежать означенной проблемы, региональным телекомпаниям предоставят эфирное вещание на ВГТРК и Общественном телевидении России. В рамках ОТР местным телеканалам будет ежедневно выделяться пять часов прямого эфира, не требующих от них финансовых затрат, — уточнил Сергей Лукин. — Председатель Правительства РФ принял решение, что федеральный бюджет берёт на себя все связанные с этим расходы, которые составят порядка 1,5 миллиарда рублей в год».

В настоящее время в ОТР идёт работа по налаживанию необходимого оборудования, и уже в ноябре текущего года региональные цифровые врезки выйдут в эфир.

Напомним, что в Воронежской области полный переход на цифровое вещание произойдёт 3 июня. К этому моменту жителям региона нужно подключить специальную приставку или приобрести телевизор со встроенным приёмником цифрового сигнала.

Практически на всей территории Воронежской области телезрители смогут бесплатно смотреть 20 каналов в цифровом качестве. Его преимущество очевидно, поскольку аналоговый сигнал подвержен помехам, которые влекут за собой искажение изображения и звука. А новое вещание передаёт посылы в цифровых кодах, защищённых от атмосферного, индустриального воздействия, поэтому качество будет сравнимо со спутниковым телевидением.

В ходе пленарного заседания Совета Федерации были также внесены изменения в закон РФ «О средствах массовой информации». Благодаря принятым новациям, перечень обязательных общедоступных телевизионных каналов дополнится муниципальным, для которого предполагается установить 22-ю позицию в сетях кабельного вещания. Он может быть выбран из числа телеканалов, содержащих не менее 75% национальной продукции. При этом не менее 20% общего времени его вещания должно быть посвящено вопросам местного значения, а трансляция — осуществляться на территории соответствующего муниципального образования.

По мнению сенатора Сергея Лукина, в условиях поэтапного перехода на цифровое телевещание, принятые на законодательном уровне изменения должны способствовать развитию муниципального телевидения, призванного обеспечивать жителей актуальной общественно-значимой информацией о событиях местного масштаба.

Пристальное внимание в рамках повестки заседания парламентарии уделили отчёту о работе Счетной палаты в 2018 году. Её председатель Алексей Кудрин заявил в своём выступлении: «Наш орган государственного аудита стал настраивать свою деятельность на мониторинг исполнения национальных проектов и самое главное — выработку предложений по достижению поставленных целей в тех случаях, когда мы видим необходимость корректировки шагов и дополнения мер». Говоря о межбюджетных отношениях, глава ведомства указал, что субсидии на реализацию нацпроектов должны идти сверх трансфертов на сбалансированность региональных бюджетов, не сокращая эти дотации. Сенатор Лукин отметил, что Счетная палата призвана учитывать интересы субъектов РФ. Напомнив, что в Воронежской области объем планируемого финансирования нацпроектов на 2019-2024 годы составит порядка 90 млрд. рублей, парламентарий подчеркнул, что особенно важно гарантировать их эффективное расходование. Контроль целевого освоения этих средств будет многоуровневым. И региональный аспект должен стать важной составляющей частью реализации национальных проектов.

Автор Ирина Размустова.