В Воронеже пройдёт экологический фестиваль «Экоград»

Организатором фестиваля выступает правительство Воронежской области и департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. Проведение фестиваля приурочено к Всемирному дню окружающей среды, мероприятие продлится с 11.00 до 16.00.

Воронежцы смогут посетить торжественное открытие и концерт в зале Event - hall , где также состоится награждение победителей областного конкурса на соискание премии правительства Воронежской области в сфере экологии и природопользования.

В 2019 году программа фестиваля посвящена участию Воронежской области в реализации национального проекта «Экология». Эколого-просветительская и интерактивная программа фестиваля охватит основные природоохранные направления национального проекта «Экология».

Гости фестиваля смогут познакомиться с наилучшими технологиями обезвреживания и утилизации отходов, поучаствовать в интерактивных и игровых программах «Отходы - новые подходы», «Сколько лет живут отходы», «Разделяй». В рамках Всероссийского проекта «Экодвор», для всех желающих наладить раздельный сбор мусора в своем дворе, пройдут беседы и дискуссии о раздельном сборе отходов, будут продемонстрированы образцы переработки вторсырья, пройдет мастер-класс «Вторая жизнь вещей». Вниманию посетителей будет представлена выставка экологических плакатов «Природа под угрозой» победителей городской природоохранной акции «Чистая Земля».

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На фестивале участники смогут познакомиться с мероприятиями, направленными на сохранение водных ресурсов, посетив Школу грамотного потребителя, где будут представлены экспресс-методы для определения загрязнений воды и почвы, пройдет мастер-классе «Вода для жизни» по оценке качества воды природных водоемов и источников водоснабжения с помощью органолептических показателей.

В выставочной экспозиции, затрагивающей вопросы сохранения биоразнообразия и развития экотуризма, будет показана работа Воронежского и Хоперского государственных заповедников, Воронежского зоопарка имени А.С. Попова. Так, например, на площадке Хоперского заповедника можно будет увидеть проект вивария по сохранению русской выхухоли. На площадке Воронежского зоопарка можно будет познакомиться с программой по сохранению Амурского тигра.

Одну из самых интересных интерактивных выставок на областном экологическом фестивале «Экоград» продемонстрирует Государственный Дарвиновский Музей (г. Москва). Выставка «Обитатели каменных джунглей» — это интерактивный диалог о братьях наших меньших – животных и проблемах, связанных с их проживанием в городах рядом с человеком. На богатом естественно-научном материале из фондов Дарвиновского музея и авторских фотоработах рассказана история сосуществования в «каменных джунглях» живых организмов.

Также участники фестиваля станут гостями фотовыставки «Тихое свидание с природой», организованной Воронежским отделением Союза фотохудожников России.

Большую образовательную и интерактивную программу, связанную с сохранением лесов, организует на фестивале Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова. В выставочной зоне для участников будут представлены современные технологии сохранения лесов, лесовосстановления и защиты от пожаров. Питомнический комплекс Воронежской области покажет мастер-класс по микроклональному размножению растений, все желающие смогут увидеть выращенные в питомнике in vitro растения. На фестивальной площадке будут представлены технические средства защиты леса от пожаров, пройдет беседа о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах в пожароопасный период, а также о действиях при обнаружении возгораний в лесных массивах.

Областной экологический фестиваль станет итоговым мероприятием Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Воронежской области.