2019-05-29T16:56:49+03:00
Общество

Депутаты Воронежской облдумы обсудили модернизацию семейного центра «Буревестник»

Учреждение, где круглогодично оказывают социальную, психологическую и иную помощь женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, может расширить спектр медуслуг
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Кроме того, помещения центра ремонтируют, в том числе с привлечением средств из депутатского фонда областных парламентариев.

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28 мая в рамках выездного заседания Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения депутаты Людмила Ипполитова, Владимир Коробов и Николай Назаров посетили КУ ВО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Буревестник», где рассмотрели вопросы социальной защиты и поддержки материнства и детства в рамках поэтапной реализации национального проекта «Демография».

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Как отметила председатель думского Комитета по труду и социальной защите населения, главный неонатолог области Людмила Ипполитова, которая по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова курирует ряд мероприятий в рамках нацпроекта «Демография», Центр «Буревестник» был не случайно выбран местом проведения выездного заседания. Именно здесь в круглогодичном режиме оказывают социальную, психологическую и медицинскую помощь женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Центр был открыт в 2012 году, и только за прошедший год здесь получили экстренную помощь 49 женщин с 53 детьми, которые оказались в кризисной ситуации.

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– Нашему сотрудничеству уже несколько лет и весь наш депутатский корпус и я лично постоянно помогаем решать какие-то вопросы, в том числе и материальные, этому кризисному центру. На мой взгляд, в общей системе социальной помощи женщинам и детям у этого учреждения особая роль и предназначение. Если посмотреть в масштабах области, то таких людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, немного. Но тем ни менее они есть, у каждого своя проблема, своя жизненная трагедия. Поэтому сегодня наша цель привлечь все заинтересованные стороны для оказания комплексной помощи этому учреждению, – подчеркнула Людмила Ипполитова.

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Сейчас в областном центре социальной помощи семье и детям санитарно-технический перерыв, однако, новые постояльцы заедут сюда уже 3 июня. На 4 лагерные смены здесь ждут и подростков, которые по разным причинам на время были изъяты из семей, а также воспитанников детских домов.

Депутаты осмотрели жилой корпус круглогодичного проживания, способный разместить 40 детей и 20 женщин. Руководитель Центра Галина Калашникова рассказала, что уклад жизни здесь организован по принципу общежития. Мамы вместе со своими малышами размещаются в удобных комнатах, могут самостоятельно готовить пищу, кроме того с женщинами работают психологи и социальные работники.

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Единственная проблема – ряд помещений требует ремонта. Например, на втором этаже летнего корпуса необходимо провести косметический ремонт и заменить кровлю. Средства на эти цели будут выделены – Центр «Буревестник» включили в программу капитального ремонта. Кроме того, председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова выделила средства из депутатского фонда для замены старых рам в корпусе круглогодичного пребывания.

В ходе осмотра территории был высказан ряд предложений по улучшению качества жизни воспитанников и постояльцев этого учреждения. Депутат Воронежской областной Думы Владимир Коробов предложил обратиться в департамент здравоохранения области, с тем, чтобы расширить спектр медицинских услуг, которые оказываются в центре «Буревестник».

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– Я считаю, что необходимо обязательно ввести комплекс мер по реабилитации детей и женщин. Здесь есть все условия для того, чтобы проводить мероприятия медицинского или психологического характера, направленные на полное восстановление организма, на улучшение качества жизни пациентов и их социальную интеграцию в общество, – отметил парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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