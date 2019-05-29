Прошу всех к Столлю!

Мероприятие проходило два дня. 23 мая состоялось открытие форума в кинотеатре «Спартак», а 24 мая - диалог губернатора с бизнесменами и вручение победителям премии им. Вильгельма Столля в Event-Hall.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС - ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ

В первый день участники форума - представители малого и среднего бизнеса - приняли участие в церемонии открытия, а также посетили рабочие секции, на которых их успешные коллеги рассказали, как работать с соцсетями (повысить продажи, настроить продуктивную обратную связь), выйти со своим продуктом на федеральный рынок, организовать бизнес в творческой сфере, эффективно взаимодействовать с партнерами, управлять персоналом и т. д. Спикерами выступили эксперты из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Минска. Отрыл форум по поручению губернатора его заместитель Виталий Шабалатов:

- Правительство области проделало достаточно большую работу, чтобы улучшить условия для предпринимательской деятельности в регионе. За это время удалось снизить ставку по микрозаймам для малого и среднего бизнеса, она составила менее 11%. Это позволило сохранить порядка трех тысяч рабочих мест и создать более 60 тысяч новых.

Всего же в нынешнем году субъекты малого и среднего предпринимательства получат из федеральных и региональных источников финансирования более пяти миллиардов рублей кредитов.

Также Виталий Шабалатов напомнил, что малый и средний бизнес является локомотивом экономики и крупным работодателем:

- В нем заняты более 251 тысячи человек - более четверти трудоспособного населения области. Причем на сферу оптовой и розничной торговли приходится более 38%, затем 16% забирает обрабатывающее производство, более 14% - операции с недвижимостью и имуществом.

ПРЕМИЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ДИАЛОГ

Во второй день форума его участники говорили о деловом этикете, уголовной ответственности бизнеса и о других интересных темах, связанных со здоровьем, креативом и конструктивным общением с властью.

После перерыва началась ключевая часть форума - общение с губернатором и известными бизнесменами, а также награждение победителей премии.

Глава региона поздравил всех участников с Днем российского предпринимательства (он прошел в минувшее воскресенье):

- Форум задумывался как поздравление с наступающим праздником, а перерос в диалог власти и общества, - отметил губернатор. - У нас есть успехи, но есть и проблемы, которые крайне важно озвучивать. Развитие экономики Воронежской области должно опираться на развитие малого предпринимательства.

САМОЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ - СОЗДАНИЕ ОЭЗ

В подтверждение своих слов следующие полтора часа Александр Гусев вместе со Штефаном Дюрром (агрохолдинг «ЭкоНива»), Анатолием Шмыгалевым (строительная компания «Инстеп»), Егором Кобликом (завод «Воронежсельмаш») и Романом Кубаневым (сеть аптек «Фармия») посвятил общению с предпринимателями.

На вопрос о том, можно ли вернуть на предприятия советскую систему распределения выпускников вузов, Александр Гусев ответил, что не сторонник такого жесткого подхода. А вот практику на производстве для студентов точно нужно организовывать. Но инициатива в этом вопросе должна исходить в первую очередь от самих предприятий. Впрочем, и в том, как удержать эти молодые кадры на заводе.

Штефан Дюрр рассказал, что крупный бизнес сегодня не против перевести свои головные конторы в Воронеж, но вот молодые кадры неохотно меняют столицу страны на столицу Черноземья. Александр Гусев сообщил о мерах, запланированных для повышения привлекательности региона.

Спросили губернатора и о том, когда на улицах областного центра исчезнет неприятный запах.

- У меня нет иллюзий, что за пять месяцев можно переоборудовать Левобережные очистные сооружения. Но если сейчас их заставить соблюдать технологические процессы, то можно вернуться к ситуации 2010 года. Сегодня там творится безобразие. В четверг на

ЛОСах у меня запланировано выездное совещание, - рассказал глава региона.

Вопрос Сергея Косулина (занимается производством ортопедии) касался поддержки социального предпринимательства. Александр Гусев пригласил его в Масловскую индустриальную зону, где для ее резидентов действует целый комплекс мер господдержки.

Кроме того, кто-то попросил губернатора выступить поручителем при получении кредита на строительство завода. Еще двое участников предложили организовать дополнительные площадки для общения бизнеса и власти, на что губернатор назвал три уже имеющиеся такие площадки:

- Это Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия». У вас есть много точек вхождения, активнее используйте их.

Анатолий Шмыгалев попросил губернатора смягчить условия застройки жилых территорий (тех, что идут под снос) в центре города.

- У нас нет задачи застроить старые территории новыми «джунглями», в которых невозможно жить. Там должно быть комфортное жилье. Увеличить плотность застройки мы не планируем, - ответил ему Александр Гусев.

Кроме того, воронежский блогер Валерия Робустова попросила участников дискуссии назвать самые важные события для них за последний год. Губернатор таким назвал создание Особой экономической зоны.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ

В этом году в оргкомитет Премии им. В. Столля поступило 216 заявок. Чуть меньше половины из них не прошли конкурсный отбор. В итоге из 130 победили четыре (по одной для каждой номинации).

«Лучший бизнес-старт» получился у индивидуального предпринимателя из Воронежа Алексея Чирко (разработал новую программу по ремонту жилья). Приз за «Бизнес, проверенный временем» достался руководителю IT -предприятия ЗАО НПП «Релэкс» Игорю Бойченко. В номинации «Успешный молодежный бизнес» победителем стал генеральный директор компании «Агромиг» Игорь Копылов (производит сельскохозяйственную технику). Спецприз симпатий жюри Премии им. В. Столля в номинации «Бизнес с большим сердцем» получила генеральный директор ООО «Здоровый ребенок» Олеся Назарова (детский сад для детей с нарушением зрения и ОВЗ).

А самую почетную статуэтку заслужил директор компании «Техника Сервис Агро» Сергей Кустовинов (занимается производством сельскохозяйственной техники). Он победил в главной номинации «За реализацию значимого для региона проекта в области предпринимательства». Награду вручил Александр Гусев.

.

Также в минувшую пятницу в Воронеже на ул. Карла Маркса установили памятник Вильгельму Столлю.

«ХЕДЛАЙНЕРЫ» ФОРУМА

В этом году ими стали Александр Кравцов (создатель и владелец бренда «Экспедиция», президент ГК «Руян»), Валерий Разгуляев (управляющий информацией, компания «ВкусВилл»), Георгий Карпенко (ресторатор, совладелец Hurma Groupof Companies, глава департамента обучения), Михаил Воронин (основатель бизнес-клуба и форума «Атланты», PeopleManagementReForum), Борис Николаенко (директор по развитию продаж «Яндекса»).

НАША СПРАВКА

Кого считать малым и средним бизнесом

К этой категории можно отнести предприятия с численностью сотрудников до одной тысячи человек и годовым доходом до двух миллиардов рублей.