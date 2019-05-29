Нововоронежская АЭС стала лучшим промышленным предприятием региона

Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в рамках XII Воронежского промышленного форума на территории индустриального парка «Масловский» при участии заместителя председателя правительства Воронежской области Артёма Верховцева. Оценка предприятий проводилась по ключевым экономическим, производственным показателям, уровню социальной ответственности.

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В 2018 году Нововоронежская АЭС выработала порядка 15,9 млрд кВтч электроэнергии. Сегодня атомная электростанция на 80% обеспечивает потребность Воронежской области в электроэнергии, снабжая электричеством более 20-ти крупных предприятий и 2,3 млн жителей региона.

«Нововоронежская АЭС является крупнейшим производителем электрической энергии Воронежской области, одним из крупнейших налогоплательщиков региона. С вводом инновационного энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 (№7 НВ АЭС) в эксплуатацию мощность всей Нововоронежской АЭС увеличится в полтора раза. Это даст импульс для развития экономики Воронежской области, пополнит бюджет региона более чем на 1 млрд рублей в качестве налога на имущество уже в 2020 году», - отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС по экономике и финансам Николай Нетяга.

Областной конкурс «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» проводится с 2005 года. Организатором является департамент промышленности и транспорта региона. Основная задачи конкурса - содействие устойчивому развитию промышленного комплекса Воронежской области в рамках реализации кластерной политики в промышленном секторе экономики Воронежской области.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года и находится на стадии подготовки к опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС