Что для воронежцев выгоднее: пакетный тур или самостоятельное путешествие?

Чем ближе лето, тем чаще люди ищут туры из Воронежа или начинают планировать самостоятельные путешествия. В России есть только одно побережье, на котором можно погреться, - черноморское, а многие отдыхают на заграничных курортах. Посмотрим, что выгоднее: обратиться в турагентства Воронежа или организовать поездку самим.

Мифы

Туры - это скучно

Пакетные туры бывают разными, можно выбрать тот, который интересен вам. Кроме того, один и тот же недорогой и безопасный тур понравится людям любого возраста. Туристы постарше позагорают на пляже, поплавают в море, отдохнут в отеле. Молодежи никто не мешает разнообразить программу: записаться на экскурсии с гидом, арендовать автомобиль и изучить район, развлечься на вечеринках, познакомиться с другими туристами.

Никто ничего не гарантирует

Отдых организует несколько посредников. Из-за этого сложилось мнение, что они перекладывают ответственность за качество услуг друг на друга или вовсе ее не несут. К счастью, это не так. Турагентство оказывает визовую поддержку; опоздавшим на рейс помогает найти новый самолет; тех, кто остался недоволен отелем, переселяет в другой такой же категории. Если у туристов останутся претензии к туроператору, некоторые агентства помогут написать претензию и вернуть деньги. За перелет отвечает авиакомпания. Если регулярный рейс отменят, вас пересадят на другой или возместят ущерб. За комфорт в номере несет ответственность отель.

Конечно, что-то может пойти не так, но риск небольшой. Авиакомпании и отели закрываются редко, турагентства заботятся о клиентах, чтобы они не испортили им репутацию негативными отзывами. Самое неприятное, что может произойти, - банкротство туроператора. Чтобы не остаться без отпуска и без денег, выбирайте надежные компании, которые работают не первый год и зарегистрированы в общедоступном Едином федеральном реестре туроператоров.

Слишком дорого

Цена зависит от направления и времени поездки. Если вы хотите отправиться в Турцию по системе «все включено», выгоднее выбрать пакетный тур. Можно найти туры в Паттайю, на Пхукет, Самуи и другие курорты Таиланда, которые будут дешевле перелета. Если планируете выбрать менее популярное направление, лучше организовать отдых самим. Однако это не значит, что пакетные туры рассчитаны только на самые массовые направления. Следите за предложениями агентств и найдете интересный и выгодный вариант.

Низкие цены - приманка

Туристы избегают не только дорогих, но и неожиданно дешевых туров, и напрасно. Доступность легко объясняется.

- На цену влияют условия туристического пакета. Например, если вылет планируется через неделю или меньше, компании не придется предлагать визовую поддержку, потому что вы не успеете оформить документы. Такой тур будет дешевле, но подойдет не всем.

- Когда туроператорам нужно срочно выполнить план продаж, они делают скидки до 50% на некоторые направления. Это краткосрочные акции, и чтобы успеть ими воспользоваться, нужно регулярно следить за новостями компаний на сайтах и в социальных сетях.

- Туроператоры выкупают авиабилеты заранее. Если их не приобретают к вылету, фирмы снижает цены. Самостоятельным туристам на скидки рассчитывать не приходится: авиакомпании редко проводят акции на перелеты регулярными рейсами.

- Выгоднее отдыхать после праздников, например, после новогодних или майских. В это время все возвращаются из небольшого отпуска, спрос на курорты падает, самолеты улетают полупустыми. Если хотите отдохнуть раньше, планируйте отпуск так, чтобы вернуться в первый день праздников, когда все только собираются на курорты.

Туры из Воронежа или самостоятельные путешествия

Самостоятельная поездка подходит тем, кто хочет и может организовать отдых сам, хорошо владеет иностранным языком (не все отели и авиакомпании имеют русскоязычные версии сайтов). Эти путешественники ни от кого не зависят, могут ездить вдали от привычных туристических маршрутов. Главные недостатки поездки - отсутствие страховки и необходимость покупать авиабилеты сильно заранее, чтобы сэкономить на перелете.

Обращаться в туристические агентства выгодно тем, кто еще не решил, куда отправиться, не хочет (или не может) тратить время на организацию отдыха, недостаточно владеет иностранным языком. Сотрудники компании подберут интересное направление, помогут получить визу, позаботятся о страховке, перелете, проживании, трансфере. В большинстве случаев они предлагают популярные направления, и это главный недостаток.

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