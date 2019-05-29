Семь гаражей на 1,5 млн рублей уничтожены взрывом газа в Воронеже

Двухэтажный гаражный бокс, расположенный на улице Рижской в Воронеже, разрушен из-за взрыва газового баллона. Никто не погиб, никто не пострадал; пожара после хлопка не было. По данным полиции, уничтожены семь гаражей. И ни в одном не стоял автомобиль! Очевидцы сообщают об уничтоженном квадроцикле.

- Не могу сказать, почему автомобилей не было, - говорит Владимир Шабельский, председатель гаражно-строительного кооператива "Электроника". - Корпус не пустует - он не новый, эксплуатируется давно. Это просто счастливое совпадение. О причинах происшествия ничего пока сказать не могу. У меня нет информации, что в одном из гаражей проводились какие-то работы.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и спасатели. Продолжается разбор завалов.

Фото: "Комсомольская правда".

ГСК "Электроника" появился рядом с Левобережным кладбищем (тем самым, на котором находится могила солиста "Сектора Газа" Юрия Хоя) в 1986 году. По данным сайта объявлений, сегодня гаражи здесь стоят от 150 до 250 тысяч рублей. Иными словами, общий ущерб можно оценить в сумму от 1 миллиона до 1,75 миллиона рублей. И он может вырасти. Пока не совсем ясно, что будет с соседними гаражами того же бокса. Возможна ли нормальная эксплуатация?

- Разрушены только семь гаражей, остальные не тронуты, - подчеркивают в управе Левобережного района. - Представители управы были на месте. Выяснили, что никакие коммуникации в результате ЧП также не пострадали.

И все-таки, что же предстоит делать тем, кто лишился своего имущества?

- После окончания проверки полиции потерпевшим нужно получить исполнительные документы, указывающие, кто является виновником, - рассказал Никита Кумпанич, представитель юридического центра «Закон». - Далее нужно в гражданском порядке обращаться в суд с требованием взыскать убытки, причиненные данным гражданином или организацией. Перед этим предстоит сделать оценку имущества. В самом судебном процессе сложностей быть не должно. А вот дальше, на стадии исполнения, могут возникнуть определенные трудности. Каково материальное положение ответчика? Можно ли с него что-то взять? Если не будет установлен виновник, и полиция прекратит расследование, встает проблема доказывания. Придется искать свидетелей, привлекать экспертов и самому в суде доказывать вину либо администрации кооператива, либо собственника того гаража, где произошел взрыв - очаг в любом случае будет установлен.

Отметим, что это не первое ЧП с бытовым газом в регионе за сегодняшний день. В Подклетном на улице Приозерная произошел хлопок баллона. Пострадали двое.