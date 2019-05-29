График отключения горячей воды в Воронеже в июне 2019 года

На сайте мэрии Воронежа опубликовали график отключения горячей воды в июне 2019 года. При этом в администрации оговорились: в их список не входит опрессовка (истытания водопровода высоким давлением), проводимая ПАО «Квадра». В компании оговорились, что дополнительные отключения будут длиться не больше пяти дней. Все они также указаны в нашем сборном графике.

В мэрии также оговорились, что опрессовку могут проводить и другие компании, впрочем, в мае такие случаи, если и были, то единичные. К тому же, в связи, с мягко говоря, не идеальным состоянием городских сетей, всегда возможно возникновение ЧП. Если вам отключили горячую воду вне приведенного ниже графика, выясняйте причины этого в вашей управляющей компании либо в ТСЖ.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Железнодорожный район

с 21 мая по 3 июня: ул. Речная, 5; Кузнецова, 9.

С 28 мая по 10 июня: ул. Р. Люксембург 103, 105, 107; 19 Стрелковой дивизии 1; Паровозная, 61, Конституции, 135а, 139, 141а; Липецкая, 108а, 108б, 124.

С 4 по 17 июня: ул. Лесной массив, 6; Сосновая, 24, 24а, 24б, 24в; Электровозная, 2, 4, 6, 8; Калининградская, 100, 100а, 102, 108; Богатырская, 30, 34, 34а, 36

С 17 по 21 июня: ул. Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27; Ленинский проспект, 223, 227; ул. Архитектора Троицкого, 3, 5, 8; Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68; Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42; Суворова, 116, 116а.

Коминтерновский район

с 21 мая по 3 июня: Московский проспект, 129а, 145а; пер. Автогенный, 13, 15, 17; ул. Л. Рябцевой, 47/1, 51а, 51б, 51в, 53, 55, Политехнический переулок, 14; ул. Торпедо, 13а, 17а, 17б; Газовая, 24 - 2 общежития; проспект Труда, 3, 17, 33, 37, 61; Урицкого, 66, 66а, 82, 88, 90, 92; Варейкиса, 72.

С 28 мая по 10 июня: ул. 45 Стрелковой дивизии, 62а; Независимости, 55/1; Вольная,44, Торпедо,24, 9 Января,136, 140, 142, 148,152,154, Красных зорь, 36, 52, 54.; Керамическая, 37, Машиностроителей,51, 76, 78, 80.

С 29 мая по 10 июня: ул. Миронова, 39, Антонова-Овсеенко, 41

С 31 мая по 10 июня: ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8; Л.Рябцевой, 28, 28а, 50; пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 74, 151, 155, 157, 159; ул. 9 Января, 87, 110; Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5; Геращенко, 1, 3, 4; Загородная, 7, 7а, 15; Керамическая, 31, 33, 42; Подклетенская, 19, 21; пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10; Автогенный, 9, 11а, 21; ул. Багрицкого, 1; Машиностроителей, 13/1, 45; Электросигнальная, 4; Красных Зорь, 38; Солнечная, 23, 27, 10; пр. Ясный, 4; Московский пр., 28, 30

С 13 по 26 июня: Бульвар Победы, 1, 2, 3, 4, 6, 17, 19, 21, 23а, 25, 29а, 31, 33; ул. Ген. Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85; Маршала Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26; 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 35, 37; Московский пр-т, 44а, 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 109, 109/1, 111, 113, 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141; ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а; Хользунова, 3, 5, 7, 9, 10, 10б, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/10, 39, 40а, 40г, 40д, 41, 42, 42д, 42 (общ.), 44 (общ.), 46 (общ.), 48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 99б; Вл. Невского, 1, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 22/1, 24, 25/7, 25/8, 26, 27, 28, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б; пер. Ученический, 5; 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29; Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15; Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31; Антонова-Овсеенко, 33; пер. Ученический, 1; ул. 45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127; пер. Славы, 1а, 3а, 5; пер. Ботанический, 47а; ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5; ул. Республиканская, 74.

С 17 по 21 июня: ул. Советская, 53; Транспортная, 79, 81, 83.

Левобережный район

С 27 мая по 12 июня: ул. Дубянского. 1, 12; Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17; Майская, 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а

С 28 мая по 10 июня: ул. Ленинградская, 55а, 104, 108, 110, 134, 136а, 136б; Героев Стратосферы, 1; Ленинский пр-т, 10а, 16/2, 32, 34; ул. Волгоградская, 3, 5, 7, 33; Димитрова, 102, 137; Обручева, 16; Ржевская, 9, 9а

с 3 по 7 июня и с 25 июня по 8 июля: ул. Иркутская, 15а; Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а; Циолковского, 31, 129, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4; Баррикадная, 19, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41; Туполева, 13, 15а, 15б, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31б, 38; Айвазовского 2а

с 4 по 17 июня: ул. Менделеева, 4а, 25; Цимлянская, 1, 8; пер. Цимлянский, 8а; ул. Волго-Донская, 13, 16, 32; Костромская, 12, 13; Ростовская, 34

с 13 по 26 июня: Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4; Наб. Авиастроителей, 4, 12; ул. Иркутская 1 ,3, 5, 9, 11, 13 ,15 ,17, 19, 21, 23, 27, 68, 70; Димитрова, 157

с 18 июня по 1 июля ул. Новосибирская, 17, 19; Ростовская, 50/3; Наб. Авиастроителей, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44; ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8; Ленинский пр-т, 11, 21, 25/1, 39.

Советский район

С 28 мая по 10 июня: ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42; Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15; Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74; Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Л. Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29; Путиловская, 2/1, 2а, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17; О. Дундича, 23, 25; проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61; ул. Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16; пер. Земнухова, 18а, 20а; Бульвар Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а; ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10; Магнитогорская, 57, 58в; Тепличная, 2, 2а, 2б, 2в, 4

С 3 по 7 июня: ул. Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в; ул. Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л; Междуреченская, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1и, 13; Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/у, 168/р.

С 10 по 23 июня: ул.Моисеева, 40, 42, 44, 80, 82, 84; Ворошилова, 9, 17; Космонавтов, 36а, 38, 40, 60, 62,; Депутатская, 16; Колесниченко, 42, 44

С 13 по 26 июня: ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79; Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30; Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165; Героев Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105; Ю. Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а ,18, 22, 24; Дорожная, 1, 7а; Ворошилова, 38а, 48, 50; Б.Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а; ул. Космонавтов, 22а

Центральный район:

С 21 мая по 3 июня: ул. 3 Интернационала, 4, 15; Войкова, 8; Желябова, 15, 17; Плехановская, 56; Революции 1905 года, 40, 42; Средне - Московская, 67, 69, 71, 73; Сакко и Ванцетти, 80; Арсенальная, 5/1

С 28 мая по 10 июня: ул. Ломоносова, 92, 94; Тимирязева, 21; Дарвина, 5, 7, 9, 16, 16а; Ушинского, 8; Средне - Московская, 6а; Советская, 2, 4; Цюрупы, 9

С 4 по 17 июня: ул. Карла Маркса, 35; Кости Стрелюка, 16а

С 16 по 26 июня: ул. Помяловского, 40

С 17 по 21 июня: ул. Морозова, 10, 12; Тимирязева, 10, 12, 12б; Ломоносова, 87; Докучаева, 9; Березовая роща, 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6в, 8, 10, 12, 24, 24а

С 25 июня по 8 июля: ул. Ломоносова, 114/2,114/3,114/4,114/5, 114/6, 114/12, 114/13, 116/2, 118

Ленинский район:

С 21 мая по 3 июня: ул. Острогожская, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67в

С 28 мая по 10 июня: ул. Матросова, 64, 66а; Моисеева, 75

С 10 по 23 июня ул.121 Стр.Дивизии, 1, 2, 4, 6, 8, 16, 18; пер.Новый, 12; ул.Черняховского, 4,6; Моисеева,11а, 15, 15а, 25, 43, 45, 59, 61, 61б, 63, 65, 67, 69, 71, 73; ул. Краснознаменная, 4, 14; Колесниченко, 29, 31, 33, 51, 53, 57, 65; Ворошилова, 29, 31, 37

С 18 июня по 1 июля ул. Никитинская, 49, 49а; Свободы, 22; Фридриха Энгельса, 74; 30-летия Октября, 56, 64; Броневая, 3а, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 9/1; Матросова, 127, 135; Черняховского, 82, 84, 86, 88, 90.; Кривошеина, 1.