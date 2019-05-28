2019-05-28T16:39:26+03:00
Общество

Воронежцы встревожены рубкой леса в Семилукском районе

Дубрава заметно поредела
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Никиты Пановафото Никиты Панова
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В майские праздники приехавшие на отдых горожане заметили, что соседняя дубрава в границах урочища «Красный» Семилукского лесничества заметно поредела. Жители заподозрили, что рубка ведется незаконно и обратились за разъяснением к лесникам

- Они нас заверяли, что в дубраве проводятся запланированные работы по оздоровлению зелёных насаждений, что удаляются лишь сухие и пораженные болезнями деревья. Но видно же, что спиливают здоровые дубы. Сухостой остался нетронутым, - утверждают воронежцы.

Жители сфотографировали сложенные стволы, которые, по их словам, пригодны для строительства домов или баньки из срубов.

- Срезанные же ветки либо выбрасываются в лесу, либо сжигаются на месте. В глубине леса обнаружены костровища, которые находились непосредственно в зоне рубки. А ведь с 30 апреля на территории региона установлен особый противопожарный режим, - задались вопросами дачники.

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями в региональное управление лесного хозяйства. Сотрудники ведомства разъяснили, что на участке общей площадью 19 Га в границах Семилукского и Подгоренского лесничеств проводится запланированная проходная рубка.

- Проходная рубка – это рубка ухода, проводимая в средневозрастных древостоях для создания благоприятных условий для прироста лучших деревьев и насаждений в целом, - пояснили в управлении. - Вырубаются деревья, отставшие в росте, сильно ослабленные, искривленные, фаутные, мешающие росту лучшим. Ведется уход за вторым ярусом, подростом, создаются условия для естественного возобновления леса. Проекты рубок ухода опубликованы на официальном сайте управления лесного хозяйства Воронежской области.

Рубка, по данным лесхоза, проводится в рамках государственного задания по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Семилукского лесничества СГБУ ВО «Воронежский лесопожарный центр».

Контрольный выезд специалистов на место нарушений не выявил.

Что касается сжигания порубочных остатков, то в управлении заверили: разведение огня проводится по согласованию с пожарными, про строгом соблюдением правил, когда угроза распространения пожара минимальная и позволяет погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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