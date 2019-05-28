Воронежские депутаты убрали приставки и.о. у чиновников и доработали программу по ветхому жилью

Из-за первых двух пунктов повестки дня депутатам пришлось покинуть свои кресла и удалиться в комнату для тайного голосования. Там практически единогласно они утвердили двух чиновников мэрии, до этого имевших приставку и.о. и по сути уже исполнявших свои обязанности. Речь идет о Людмиле Бородиной. Она окончательно вступила в должность заместителя главы администрации города. Людмила Бородина будет курировать в мэрии сферу предпринимательства, экологии и административно-технического контроля.

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Второй чиновник – Олег Копытин. Он занял кресло руководителя управы Левобережного района Воронежа.

Третий важный вопрос в повестке дня касается граждан, проживающих в ветхих домах. Речь идет о муниципальной программе «Снос и реконструкция многоквартирного жилого фонда Воронежа». Точнее, об инициированных депутатами изменениях в программу. Ожидается, что отредактированный документ ускорит обновление ветхого жилого фонда в городе. Новостройки должны появиться не только на ул. Ленинградская, 9 Января, пер. Отличников и др., куда строители идут охотно, но и на месте пятиэтажек на Машмете, ВАИ, за снос и расселение которых мало кто хочет браться. Есть надежда, что благодаря поправкам строители доберутся и до этих территорий.

- Этот вопрос уже второй раз заходит сюда на городскую Думу. Первый раз мы попросили его немного детализировать и дать время на изучение. Вчера на совместном заседании бюджетной и градостроительной комиссий мы его снова рассмотрели. Суть изменений следующая: некоторые крупные территории мы разбили на более мелкие (было 25 территорий, стало около 29), с тем чтобы их можно было осваивать с наименьшими первоначальными тратами, вызванными расселением граждан. Ну и учли некоторые пожелания тех застройщиков, которые потенциально готовы участвовать в конкурсах в рамках данной программы, - прокомментировал председатель постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям Гордумы Иван Кандыбин.

По его словам, данная программа действует в Воронеже уже около девяти лет, но в активную фазу вошла только в последнее время:

- До этого она практически не работала. Сейчас в городе в рамках данной программы активная работа идет на 7-8 площадках. Все остальные территории с ветхим жильем, с учетом тех изменений, которые были внесены, я думаю, получат дополнительный импульс.

Ожидается, что к 2030 году в Воронеже расселят и снесут ориентировочно 351,7 тыс. кв. метров ветхого и аварийного жилья. В то же время вместо него построят 2,6 млн. кв. метров нового жилья.

В перечень территорий под снос вошли пер. Вишневый, кварталы ул. Транспортная- 45 Стрелковой дивизии – пер. Здоровья, Транспортная-Бурденко-Рабочий проспект, жилые кварталы, прилегающие к ул. 9 Января, Ленинградской, Московскому проспекту, Беговой, Солнечной, Димитрова, ул. Ростовская-Менделеева, Арзамасская-Ленинградская-пер. Гвардейский, Артамонова-Богдана Хмельницкого и др.

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- Помимо территориальных вопросов мы еще обсудили сопутствующие программе темы, которые касаются сетей, инфраструктуры, поскольку застройщику достаточно сложно особенно в нынешних условиях взять на себя большое бремя по переселению граждан из старого аварийного жилья в более-менее новое. И даже на уровне федерации рассматриваются законопроекты, которые бы компенсировали застройщику часть затрат на данные цели. Посмотрим, что получится. Пока мы только на уровне муниципалитета пытаемся внести какие-либо изменения для того, чтобы стимулировать развитие этой программы дальше, - резюмировал депутат.

Также в ходе заседания члены заксобрания внесли изменения в Устав города, согласовали передачу ряду муниципальных учреждений недвижимого имущества, а также проработали для пяти городских ТОСов процедурные вопросы.